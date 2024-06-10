馬祖今增開返台船班 明還有362座位可利用
今天是端午連假最後1天，交通部航港局指出，連江縣政府今上午9時宣布增開「臺馬之星」航班，有需求民眾可透過訂票系統或在現場購票；另周二返台船班尚有362個座位。
航港局表示，馬祖地區今因天候因素影響航班正常起降，連江縣政府已於今日上午9時宣布增開「臺馬之星」航班，預計今中午12時由基隆開往南竿後，晚間9時30分由南竿開往基隆，請有需求的旅客，可透過「馬祖海上交通訂位購票系統」訂票，或在現場購票。
另外，航港局提醒，本次增開的船班，往、返程均不停靠東引，規畫自東引前往基隆的旅客，須提早返回南竿候船。
明（11日）另已排定上午6時30分，由東引開航至南竿（早上9時30分）再返回基隆的「新臺馬輪」，目前尚有362個座位，若不急於收假日返台的旅客，也可選擇順延搭乘11日上午返台船班。
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