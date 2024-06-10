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端午連假最後1天 返鄉車潮湧省道8地雷恐塞爆

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是端午連假最後1天，不少人開始返回工作地，公路局預估省道8路段易壅塞。記者胡瑞玲／攝影
今天是端午連假最後1天，不少人開始返回工作地，公路局預估省道8路段易壅塞。記者胡瑞玲／攝影

今天是端午連假最後1日，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道8路段為易壅塞路段。

公路局今表示，昨省道部分路段有車多活壅塞情形，包含台2線淡水紅樹林至竹圍路段西向、台3線龍潭大池路段北向、台61線中彰大橋路段北向、台3線古坑路段北向、台74線草湖至霧峰路段東向及台88線大寮路段西向等。

公共運輸部分，昨（9日）西部國道客運共計行駛5548班次，疏運9萬7375人，疏運人數較112年同期增加5.5%；東部國道客運路線共計行駛1389班次，疏運2萬6572人，疏運人數較112年同期減少0.2%。

公路局預估，今日返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線歸仁及仁德系統路段）。

主要省道幹道（台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港及台9線南迴公路）。

部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡~淡水與萬里~大武崙路段、台3線大溪路段及台21線日月潭周邊路段等。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於113年端午連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

國道客運 淡水 連假

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