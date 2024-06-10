不斷更新／國道尚未壅塞 高公局建議國五、南部北向9時前出發

今天是端午節連續收假日，高速公路局國道路況預報員許文瑜表示，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，北返有相當車潮。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

許文瑜表示，截至上午7時國五北上雪隧通過輛次為3400輛次，較去年端午節減少3成，國五仍無北上車流，可以提早出發；截至上午6時，各區都沒有壅塞狀況，但中南部有雨積情形，提醒民眾雨中行車注意安全。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局指出，今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。