各地高溫逾30度 南部及午後山區留意大雨
中央氣象署今天表示，鋒面逐漸北抬遠離台灣北部海面，但西南風仍帶來暖濕的空氣。南部不定時有短暫陣雨或雷雨，中部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。南部及午後各山區並有局部大雨發生機率。
溫度方面，今天會比昨天再高一些，各地高溫約攝氏30至34度，沒下雨時天氣悶熱，外出請多補充水分。
金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島請留意航班資訊。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受西南風影響，迎風面擴散條件較好，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部為「普通」等級。
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