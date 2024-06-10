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端午取「午時水」這時段最旺財 4生肖快破煞轉運

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端午取「午時水」這時段最旺財 4生肖快破煞轉運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
農曆五月初五「端午節」示意圖。記者賴香珊／攝影
農曆五月初五「端午節」示意圖。記者賴香珊／攝影

今天是端午節，民俗上可取「午時水」灑淨化煞保平安，也能轉運招財；民俗專家廖大乙提醒，今天上午11時至下午1時是陽氣最旺的時段，該時段「午時水」除能淨身，也能招財，尤其犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖把握時機破煞轉運。

廖大乙指出，古人稱農曆5月為「惡月」或「百毒月」，係因早年醫療不發達，越接近端午，天氣漸熱孳生蚊蟲，易生疫病，更從初五進入「九毒日」9天節氣交換期，陽氣雖旺盛，卻也是天地氣場不穩定的開始，身心情緒因此易受波動。

此外，今年為甲辰龍年是沒有「立春」的「無春年」，也是俗稱的「孤鸞年」、「寡婦年」，廖大乙提醒，端午節也是九毒日第1天，對人的身心影響較大，建議今天24小時內應避免「人與人的連結」，倘若陰陽不協調，恐損及下半年的運勢

而民俗上，端午節可取「午時水」，廖大乙說，今上午11時至下午1時陽氣最盛也最旺財，不論井水、自來水等都可在該時段裝取作「午時水」，早年將艾草、菖蒲加入午時水，如今能以2滴白花油或檜木精油替代，用來洗臉淨身保平安。

民眾也能將「午時水」灑在自身的工作場所或盆栽上，有助於化煞，且「水」象徵「財」，迎來轉運發財的好機緣。另午時可打開門窗，讓「正陽之氣」進入家中，掃除晦氣及霉氣，午時一過就關窗，將正陽之氣留在家中，有增添好運之效。

廖大乙也提醒，端午穿著宜以白色、黃色等明亮色系為主，能招來貴人或正能量有助運勢；尤其孤鸞龍年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖，建議把握端午節這天好好破煞轉運，幫自己改運並招來財氣，祈求下半年工作順遂、事事順心平安。

南投埔里以「愛蘭甘泉」聞名，每年端午都為有民眾按習俗前往盛裝午時水。圖／本報資料照，讀者提供
南投埔里以「愛蘭甘泉」聞名，每年端午都為有民眾按習俗前往盛裝午時水。圖／本報資料照，讀者提供
南投埔里以「愛蘭甘泉」聞名，每年端午都為有民眾按習俗前往盛裝午時水。圖／本報資料照，讀者提供
南投埔里以「愛蘭甘泉」聞名，每年端午都為有民眾按習俗前往盛裝午時水。圖／本報資料照，讀者提供
彰化社頭清水岩寺甘露泉也是盛裝「午時水」的熱門地點。圖／本報資料照
彰化社頭清水岩寺甘露泉也是盛裝「午時水」的熱門地點。圖／本報資料照

端午節 運勢 龍年

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