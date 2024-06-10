收假日大氣持續不穩定 吳德榮：午後慎防雷擊、強風、瞬間大雨

今天是端午節，也是這次端午連假收假日，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天大氣很不穩定，清晨起西南部即有局降雨的機率，午後局部性強對流發展，要注意雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，昨日已是第3天、午後有「大雷雨」發展，昨晚仍有地區受到影響。今晨台灣上空雲層盡散，西南部近海另有小範圍雲系發展接近中，伴隨降水回波。

最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，吳德榮說，今日至下周日(10至16日)「滯留鋒」持續在北部海面徘徊。台灣都處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前、天氣悶熱，要防曬、防中暑。

他指出，鋒面前的西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，清晨起西南部即有局降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流的威脅。

今日各地區氣溫：北部24至33度，中部23至34度，南部25至35度，東部23至34度。

最新模式第8至10天(17至19日)的模擬顯示，吳德榮說，「滯留鋒」仍在北部海面徘徊，天氣型態改變不大，大氣持續不穩定，但為期末的模擬，應續觀察。至於10天之後、各國模式的模擬分歧，已不可信，無需言之過早。