經濟部撤銷市府廢止處分 桃園SRF電廠敗部復活 地方批橫柴入灶

環境部與經濟部上周四同步出手，為已廢止進駐桃園科技工業園區許可的三家固體再生燃料（SRF）發電廠解套，讓業者敗部復活繼續設廠。

空汙疑慮 張善政：嚴格把關

桃園市政府昨天發聲明表達遺憾，批評廠商進駐過程是走後門。市長張善政說，廠商正式營運前還有好幾個關卡要審查，會嚴格把關捍衛市民健康；地方民代則批中央橫柴入灶。

台灣立方、可寧衛、立疆三業者計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，因空汙疑慮爭議不斷，今年總統與立委選舉期間成各方攻防話題。市府今年三月宣布，因經濟部收回三家業者推薦函，SRF廠專案入園程序不完備，廢止原專案入園許可。

可寧衛提出訴願，經濟部本月六日撤銷市府的處分，同日上午環境部長彭啟明在立法院備詢時也預告將展開總體檢，希望與SRF業者組成聯盟，協助正常發展，還說「從幫助減碳的角度，SRF不應該被汙名化，應該要有很好的進行。」被視為為經濟部撤銷處分做法鋪陳。

環境部：組體檢團 輔導產業

彭啟明昨天表示，SRF在制度上確實存在不足處，環境部將籌組「營運體檢輔導團」，對SRF製造廠及使用廠進行全面體檢及產業輔導，找出現有問題環節並提出因應對策，希望三個月內能提出報告。

經濟部訴願決定書指出，桃園市府未於處分函中記載法令依據，僅稱依行政程序法等規定辦理；另依經濟部工業局二○二○年十二月廿三日「研商桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議結論，入園申辦程序雖包含「由經濟部向市府推薦」，但討論內容僅為「機關間協商意見」，經濟部函文提及進駐條件及入園申辦程序仍屬「機關間協商及政策表述性質」，因此，市府二○二二年同意SRF發電廠進駐的裁量基礎事實僅有兩項，分別是「需為取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件之廠商」及「廠商需承諾事項」，並未包含「由經濟部向市府推薦」等，市府廢止同意入園處分自非適法。

廠商低調 「依相關規定辦理」

桃園市府昨發聲明強調入園程序與條件已明訂於經濟部工業局專案會議，其中載明廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向市府推薦，廠商再向市府申請入園，若無經濟部先向市府推薦，市府不會核准入園許可。

市府表示，經濟部訴願決定書弱化了推薦函的必要性，忽略市府審查時需視廠商是否取得經濟部推薦函的事實；對經濟部持續推動三家SRF廠商進駐，市府將落實把關汙染物排放權管理需符合環評規定。