SRF電廠「敗部復活」 藍批官逼民反 將不惜代價抵抗

桃園市府宣布廢止同意三家SRF電廠進駐桃園科技工業園區卻被經濟部撤銷，地方譁然，在地民代揚言不惜代價抗爭到底。國民黨市議員凌濤說，賴政府恢復SRF電廠設立「心意已決」，才由環境部、經濟部來達成任務，連演都懶得演了，但「彭啟明部長真要拿自己的專業形象對賭」？

現任法務部政務次長黃世杰在競選桃園立委期間曾稱桃園市府若反對廠商進場可撤銷許可，昨上午對記者表示會書面說明，不過直到晚間仍無回應。黃的助理表示，黃一整天在外有行程，今天才會說明。

桃園市環保局長陳世偉直言，依桃科土管要點，廢棄物處理業不能進駐，當時的民進黨政府卻另立名詞，讓三家SRF電廠以「再生能源發電業」名義專案核准入園，同時給予更多空汙排放量許可，宛如走後門。

陳世偉表示，SRF電廠處理的廢棄物包含事業廢棄物和一般家戶廢棄物，容易導致空氣汙染物排放超標，是當地民眾擔憂的主因；市府會重新核配廠商排放空氣汙染物的總量，促使三廠商投入更多資源在空氣汙染防制設備，廠商也可能會重新評估繼續設廠是否符合經濟效益。

國民黨立委涂權吉表示，SRF議題去年立委選舉期間受關注，時任行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、立委黃世杰信誓旦旦稱市府若反對廠商進場可否決，但當市長張善政撤銷業者許可，經濟部又讓廠商訴願成功，證明SRF進駐觀音就是政治考量。

「執政黨最終還是決定出賣最挺民進黨的觀音鄉親。」國民黨桃園市議員吳進昌說，在SRF議題上，最大護法莫過於民進黨政府，民進黨魚肉、戕害觀音鄉親，「官逼民反」，地方會不惜一切代價抵抗，不排除揭竿而起。