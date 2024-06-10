蛋價跌 店家1顆仍賣20元

雞蛋產地價和批發價每斤卅點五和四十元，創兩年來新低，但近來產量增加，導致「剩蛋」愈來愈多。台北市蛋商公會理事長林天來表示，產地和批發端已經連續降價，消費端卻幾乎沒降價，「一顆蛋還賣廿元確實是過分了」。

「已有南部蛋商用低於市場行情價格拋售了。」林天來說，夏季進入雞蛋消費淡季，剩蛋愈來愈多，消費端如能降價會有助買氣；呼籲餐飲業該降就降。

基隆陳小姐說，去年全台蛋荒，零售雞蛋每台斤飆破百元，早餐店加一顆蛋十五、廿元大家也就認了，現在零售價降到一斤四十元，日前買蛋換算下來一顆不到五元，為何早餐店加蛋還要十五、廿元？吳小姐也說，缺蛋時隨蛋價漲價的早餐和便當「只漲不跌」很不合理，店家「吃人夠夠」。

餐飲業王先生說，電費和人力成本一直墊高，「做生意是要生活，希望消費者能了解」；吳姓業者說，缺蛋時沒有漲價，現在因應人力成本增加五元就被罵到臭頭，漲價是因應市場機制，但他也坦言漲價後確實很難再降回去。

農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞隻約三五六九萬隻，每日生產十二萬一千七百箱，已超過國人每日十二萬箱的需求。