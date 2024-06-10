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觀察站／SRF求有不求好 哪管空汙疑慮

聯合報／ 本報記者朱冠諭

可燃垃圾做成的固體再生燃料（SRF）近年被政府視為「以廢轉能」的契機，但缺乏配套也引發空汙爭議。中央在地方強推SRF電廠卻毫無規範，似乎準備遇到問題再補破網，更顯示垃圾治理亂了套。

環境部統計，全台打包的暫置垃圾達八十四萬噸，為解決去化難題，政府推動將適燃廢棄物包括廢塑膠、廢木材、廢布料和分選後的垃圾做成SRF，聲稱減少垃圾時還能減少煤的用量。

但對SRF的製造和空汙排放標準，中央規範仍不明確，如現行「鍋爐空氣汙染物排放標準」僅以燃煤鍋爐為考慮基準；環境部制定「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」未禁止燃燒會排放重金屬及戴奧辛的PVC，也被環團批評不夠嚴謹。

在這種情況下，中央仍決定強推SRF設廠。三家SRF電廠申請進駐桃園的過程，中央與地方、政府與廠商都缺乏溝通，居民更是後知後覺，引發地方和中央的攻防。

爭議重重下，環境部長彭啟明六日上午才說要展開總體檢，並稱「SRF不應該汙名化」，當天經濟部就撤銷桃園市府廢止SRF專案入園的處分，還聲稱當年給市府的廠商推薦函僅是「政策表述」，推諉卸責、毫無政治擔當的做法，不僅外界難接受，更凸顯政府部門間的矛盾。

SRF在國外之所以能夠成為減碳良方是因遵循嚴格標準，包括如何促進廢棄物再利用、避免噪音與臭味排放，更重要的是取得在地民眾信任，這些都有賴中央與地方政府努力整合、推動。

如今中央只先求有卻不求好，配套不足出現汙染疑慮，中央卻以幾近莫須有的詭辯與地方政府抗爭，在經濟、環保的第一仗，賴政府明顯失分，也讓減碳美意變成壞事。

廢棄物 桃園 環境部

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