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轉機商機大 4航空公司 搶飛西雅圖

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

台美航線在疫後市場變熱絡，西雅圖航點的爭奪更是白熱化。今年暑假，有高達四家航空公司營運台北桃園—西雅圖，提供每周廿五班往返。航空學者分析，選擇變多可能促成機票價格下滑，航空公司看中的，則是持續穩定成長的轉機商機。

暌違七年重返台灣的達美航空，本月七日自西雅圖起飛的航班順利降落桃機，緊接著華航也要在七月十四日復飛西雅圖，星宇則是八月十六日開航。長榮原本此航線一周七班，今年六到九月採季節性增班，變為每周十班，加上達美每周七班、華航每周五班、星宇每周三班，讓這條航線之後有高達每周廿五班的班機往返，提供超過二千四百七十個座位數。

朝陽科大飛行與民航人員技術系副教授盧衍良認為，航空公司看中的是背後龐大的轉機市場潛力，去年桃機轉機旅客數創歷年最高，經桃機中轉往返北美與東南亞的旅客數最多，三間國籍航空瞄準的應該就是這塊市場。

另有航空學者認為，各家航空公司搶進西雅圖其實只是為了「插旗」，因機隊多，得布局更綿密航網，且華航與達美雖然都屬天合聯盟，但預料兩家合作機率不高，在市場尚未養得更成熟穩定前，他評估屆時各家的載客率應該會非常懸殊。

桃機 航空公司 西雅圖

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影／達美航空今起開航台北—西雅圖 每日直飛不間斷

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