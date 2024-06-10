轉機服務量能不足 桃機淪菜市場

桃園機場轉機運量今年一到三月已超過一百六十五萬人次，全年人數可望超過六百五十萬，較去年六百廿六萬人次更為提升，其中為數不少的轉機客是東南亞轉往北美。但不少旅客抱怨桃機的尖離峰太懸殊，大量轉機客湧入，服務量能卻不足，機場像菜市場。

哩程旅遊部落客虎咪認為，桃機現在就是服務量能超載，停機位、登機門、安檢口都不夠，現在每天一大早二航廈都會湧入多架自北美飛抵桃機的航機，但轉機櫃檯跟轉機安檢口不足，導致出境旅客跟轉機旅客擠在一起，要是遇上輪椅大軍，再加上地勤協助人力，桃機根本像菜市場一樣人擠人。

他也說，桃機現在尖離峰明顯，大家都想要在最短時間內轉機，但登機門卻不夠用，經常發生航機落地後停在二航廈，轉機旅客卻要走到一航廈接下一段的狀況。

此外，貴賓室沒有提供廿四小時營業，免稅店、餐飲賣店也因疫後人力難補足無法在凌晨時段提供服務，旅客在桃機內候機找不到食物果腹。至於桃機宣稱提供免費的洗澡空間，雖然可以淋浴，但沒有沐浴乳、毛巾、吹風機，轉機客要如何洗澡？他說，寧願桃機提供的是要付費的好服務，而不是免費的爛服務。

一名空側地勤也說，桃機在疫情期間行李轉盤系統都沒有更新，疫後旅客量增加，轉盤故障多次，常讓行李後送的效率卡住，加上現在來機晚到，桃機空側停機位又不足，北美返台航班在尖峰時刻有時會讓航機停到一航廈，行李要拆、要找、要送，航機停的又遠，連鎖效應就會讓航機準點率下滑。

桃機表示，在轉機服務上，有大面的轉機指標搭配現場航空公司轉機櫃檯；持續推動一站式保安提升轉機效率，隨身行李免安檢，美國來台航班旅客節省至少一小時轉機時間。出境安排多間主題候機室，將台灣特色景點融入候機空間，餐點也陸續提供廿四小時服務。未來三航廈完工後，轉機旅客可集中於此，有效減少跨航廈間的移動距離，停機位調度問題也能舒緩。