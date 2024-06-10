民代籲降金婚表揚門檻 台中、桃園2都不考量

「相愛容易相處難」已成現代婚姻課題，各地政府為鼓勵民眾維繫家庭，多辦理50年「金婚」、60年「鑽石婚」表揚。不過，離婚率逐年增加，台中近3年從每年6014對增加到6651對；議員建議，降低金婚、鑽石婚表揚門檻，以反映社會現況；中市社會局表示，因高齡化，表揚對數也增加，表揚資格目前不會調整。

桃園去年結婚1萬3487對，粗結婚率千分之5.87為六都最高，但離婚6126對，粗離婚率千分之2.66，也是六都最高。社會局統計，近年全市每年表揚金婚以上夫妻約3600多對，桃市府尚無考量降低金婚、鑽石婚表揚門檻構想；但隨婚姻狀況不同，將會考量逐步通盤檢討。

中市民政局統計，2022年結婚1萬6597對、離婚6456對；2023年1萬6544對結婚，離婚6651對，離婚率六都第二。議員陳文政指出，現在初婚年齡男女都超過30歲，若要達到「金婚」門檻，等於80歲才能接受表揚；不少里長也反映，在都會區要找到金婚、鑽石婚的夫妻，難度愈來愈高。陳文政建議，從10年「錫婚」、20年「瓷婚」、25年「銀婚」、30年的「珍珠婚」，都可以表揚獎勵。

台中市社會局表示，近5年表揚對數仍增加，2019年2865對，2020年2867對，2021年2384對，2022年2406對，2023年3176對，目前不考慮降低門檻。

相對於台中市離婚率居六都第二，與台中市比鄰的彰化縣，近3年離婚對數依次是2138、2236、2327，粗離率依次是千分之1.70、1.79及1.87，全台倒數第3。彰化縣民政處分析，彰化縣民風純樸，雖有人口外流，但位處台灣中部，離家不致太遠，家庭尚能顧及，因此離婚率相對較低。

記者陳秋雲／台中報導

婚姻教育、性別平等專家黃瑞汝，曾任行政院性別平等會委員，對於有議員建議降低婚姻表揚門檻，黃瑞汝說，可以討論，但降低到20或30年就接受表揚，萬一過不久就離婚，對社會也是另一種衝擊。

黃瑞汝指出，衛福部調查我國女性每天做家務時間是配偶3倍，明明自己也要上班，但丈夫下班後可能晚上8時就可休息，但太太可能要做家務到深夜11、12時。

「最重要的是婚姻要性別平等。」黃瑞汝說，日本有一本暢銷書「老公怎麼還不去死」，她很不認同書名，但內容描述丈夫家事育兒全放棄，還要人服侍，退休也不改，妻子們深層怒吼，日久生怨，成為一輩子煎熬。

她說，婚姻經營要靠智慧，「1+1大於2」，從每年離婚率增加，可以看出人們不再那麼堅持婚姻，也不是非要符合社會期待去結婚。