健康你我他／冰箱不塞滿 減少剩食困擾

炎熱長夏，食物若沒妥善保存容易出現食安問題。當上班族40多年，為了安心果腹，除了開會、公差或單位活動外，我都是自炊自理的便當族，菜色雖是前一晚食物，卻能寬心享用。

雖然廚藝普普，仍執著於市場或超市採買當天愛吃蔬果雜糧，海鮮肉類等生鮮則依需求利用假日適量購置。因住家周邊食材獲取便利，勿需囤積有時限的食物，一股腦把冰箱當成「食物的倉庫」，不僅容易營養流失、變質走味，時間久了，滋生病菌反讓食物腐壞。

食物存放，我通常按特性區分常溫、冷藏及冷凍保存，像南瓜、地瓜、馬鈴薯、洋蔥、蒜頭、薑和番茄，放常溫通風的區隔籃；剩食、沙拉、菇類、蔬果或甜品等，以夾鏈袋和保鮮盒分層放入冰箱冷藏。置放蔬果前，先檢視有否撞傷及變色不佳處，先剔除以避免氧化難以下鍋。

熟食真空包裝存於冰箱冷凍上層，冰品隔開一邊擺藏；生食則按分類外部清理、切量分裝至冷凍下層，平日三餐備料前，取用適量生食解凍烹調。

為了賞味期內享用美食，需注意冰箱上下層食物不塞滿空間，限裝七成以保持冷度及保鮮效果，盡量避免購入罐頭食品。並定期清潔冰箱汙垢及查看是否有過剩食物，每天留意飯桌出席人頭，掌握當天食物量，以減少隔夜菜剩食的困擾。