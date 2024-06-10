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食在營養／維生素C之王芭樂 夏日減肥聖品

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
芭樂是低熱量、高纖維、升糖指數低的水果。圖╱123RF
芭樂是低熱量、高纖維、升糖指數低的水果。圖╱123RF

芭樂是台灣的「水果之王」，是熱帶水果中營養豐富的水果，不僅熱量低，更是維生素C、膳食纖維含量最高的水果，尤其富含具抗癌、抗氧化作用的維生素A、E、C等三大營養素，「芭樂」是夏日減肥、美白的首選水果。

大口啃芭樂，可以吃進豐富的營養素，為健康加分。營養師劉怡里表示，芭樂有「2高」特色，屬於「高C」、「高纖」的水果。現在正值芭樂盛產期，可直接當水果吃，也很適合打果汁、製作果醬或入菜。

芭樂可說是台灣的「維生素C之王」，含量是一般水果的2倍，超過每人每日100毫克的建議攝取量，尤以紅心芭樂含量最多，維生素C可以幫助膠原蛋白形成，建議餐後可吃芭樂，有助於美白、免疫力調節，並且提高鈣與鐵的吸收。

芭樂更是低熱量、高纖維、升糖指數低的水果，其中以土芭樂的膳食纖維含量最高，可以增加飽足感、促進腸道蠕動、助消化、幫助脂肪代謝，因此，芭樂是減肥族、三高族、糖尿病人的首選食用水果。

劉怡里說，減肥的人要注意熱量攝取，建議在餐前吃芭樂，工作忙碌的減肥者可以當點心用啃的，常感飢餓減肥的人宜切小塊慢慢吃；想降三高的人、糖尿病人，則應在餐與餐之間當點心吃。

芭樂的維生素A及E含量也相當高，尤其紅心芭樂的維生素A含量超高，劉怡里指出，維生素A、E、C是三大抗氧化營養素，可幫助傷口復原、細胞黏膜修復、增強免疫力、防癌與抗癌。芭樂的維生素B群、鉀含量也不少，可以促進能量代謝，有助於提振精神，並且降血壓。

芭樂的籽過硬不易消化，劉怡里提醒，糖尿病人、胃不好的人、曾經胃痛的人等，建議去籽食用，便祕的人也不宜多吃芭樂，以保護腸胃健康。

水果 減肥 糖尿病

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