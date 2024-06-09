漁業署：黑鮪漁獲已達配額9成 12日起停止捕撈

農業部漁業署今天晚間表示，由於台灣太平洋黑鮪漁獲已達國家配額90%，因此公告自12日0時0分起停止捕撈；若漁民在10日至11日間捕獲，最遲不超過24小時通報漁業通訊電台。

漁業署發布新聞稿表示，台灣113年太平洋黑鮪總漁獲配額為1965噸，截至今天累計總漁獲量已達國家配額90%，為使漁民停止作業有充分緩衝時間，公告於12日0時0分起停止捕撈太平洋黑鮪，呼籲漁民務必配合遵守黑鮪捕撈禁令。

漁業署指出，太平洋黑鮪為國際漁業組織中西太平洋漁業委員會（WCPFC）管轄魚種；漁船於10日至11日捕獲黑鮪，最遲不超過24小時通報漁業通訊電台，13日0時0分起停止受理漁獲通報。

另外，為避免漁船於12日起意外捕獲黑鮪，漁業署請漁船配合於停止捕撈日起即離開漁場，停止捕撈日起若意外捕獲黑鮪，應即拋棄並向漁業通訊電台通報丟棄尾數、捕撈位置及每尾體重體長。

若漁船違反黑鮪禁捕令，將依規定進行核處，並做為明年度黑鮪作業許可准駁重要依據。

漁業署指出，今年黑鮪國家配額於停止捕撈並經實際統計後若有剩餘，將可留用至明年使用；倘超額捕撈黑鮪，除明年度整體漁獲配額將遭扣減外，也不利未來爭取增加配額。