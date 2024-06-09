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回響／垃圾百岳怎解？ 彭啟明：4年內解決垃圾裸露堆置問題
垃圾堆置問題嚴重影響地方衛生與環境，「垃圾百岳」怎解？環境部長彭啟明表示，垃圾問題需要中央與地方齊心協力處理，目標4年內能解決垃圾裸露堆置問題。
環境部指出，由於國內自2017年起24座焚化廠進入整改期，因此部分垃圾需進入掩埋場處理。雖然衛生掩埋是處理方式之一，但是大部分縣市認為暫置只是過渡時期，仍期待可以儘速焚化處理，對進場垃圾未立即進行推平覆土作業，長期下來造成目前堆置的情況。為此，環境部自2023年起，除加強督促各縣市依規定對進場垃圾推平覆土掩埋外，亦編列充足經費，協助地方進行整理整頓打包及防災措施等工作，2017年起至目前已協助地方活化109萬立方掩埋空間並完成64萬噸垃圾打包，減積減容。
對於垃圾堆置較嚴重的幾個縣市，環境部已訂定至2027年的掩埋場4年精進整理計畫，目標完成76萬噸掩埋及8萬噸打包目標，透過掩埋場整理整頓覆土及打包等手段，督導地方妥善掩埋。焚化量能部分，雖然焚化爐整改期要持續到2030年，但是近年全台垃圾焚化量能已有明顯增加，垃圾進掩埋場處理的需求，自2024年起已不再增加，全台垃圾焚化量能從今年的681萬噸，預估到2027年可提高到29座廠700萬噸，中央有更多的調度能量，協助地方去化垃圾。
環境部表示，將持續透過數位化管理、源頭減量資源回收、掩埋場整理整頓、垃圾打包減積減容、強化調度機制及事業廢棄物燃料化等手段，協助地方加速垃圾妥善處理去化，希望地方政府都能與環境部合作，目標在4年內解決縣市垃圾裸露堆置情形。
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