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蘇花路廊端午收假日估下午北上尖峰 均速50公里

中央社／ 宜蘭9日電
蘇花路廊今天雙向全線順暢，預估明天端午連假最後1天，蘇花路廊北上尖峰時段會在下午1時至下午5時。圖／新城警分局提供
蘇花路廊今天雙向全線順暢，預估明天端午連假最後1天，蘇花路廊北上尖峰時段會在下午1時至下午5時。圖／新城警分局提供

交通部公路局表示，蘇花路廊今天雙向全線順暢，預估明天端午連假最後1天，蘇花路廊北上尖峰時段會在下午1時至下午5時，但車流不多平均時速可達50公里，北上行車可望順暢。

公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正表示，今天截至下午3時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為2442輛，北上為2245輛；至於旅行時間，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約71分鐘，崇德至蘇澳經蘇花改北上旅行時間約72分鐘，蘇花路廊今天雙向全線順暢。

陳國正指出，明天是端午連假最後1天，預估明天蘇花路廊北上尖峰時段會在下午1時至下午5時，每小時車流量約400輛，行車平均時速可達50公里，行車應可順暢。

端午節 蘇花路廊 連假

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