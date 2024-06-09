西南風挾水氣！端午節2地區防大雷雨 這日起吹焚風恐飆36度高溫

未來一周天氣主要受到西南風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天南部降雨機率較高，中部也有局部短暫降雨，北部、東半部午後留意局部雷陣雨，各地山區及南部地區需留意局部大雨；溫度部分，各地低溫25度以上、高溫30度，周三至周六東南部有焚風發生機率，高溫可達36度。

張承傳說明，明天是端午連假第3天，受到西南風影響，水氣偏多，南部地區較易有短暫陣雨或雷雨，中部及金馬澎有局部短暫陣雨、雷雨，北部及東半部大致為多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

周三起西南風增強，東南部有焚風發生機率，而金門、馬祖地區有低雲或霧影響能見度，有搭機需求民眾需留意航班資訊。

張承傳提醒，明天出遊、收假車潮開始湧現，提醒中南部下雨時間較多，今晚至明天白天一整天都有降雨機會，民眾開車出遊或返回需多留意交通安全，其他地區為午後雷陣雨的天氣型態；近期地震頻繁，降雨也明顯，山區土石容易鬆動，前往山區請提高警覺，注意路況。

溫度方面，張承傳表示，各地低溫約25度以上，白天高溫30至34度，周三至周六因西南風增強，各地沒下雨時感受悶熱，部分地區高溫甚至可達36度。