端午連假粽子吃幾餐？營養師分析常見5款粽 「這1款」熱量破表

明天就是端午節，家家戶戶吃粽子共享天倫之樂。不過，營養師提醒，現代人人飲食習慣改變，容易因為吃下過量的粽子導致腸胃不適，分析市面常見5款粽子，其中「鹼粽」容易吃下太多糖分，建議民眾將地瓜、彩椒、胡蘿蔔、南瓜、奇異果，搭配粽子一起吃。不僅高營養密度又富含膳食纖維，過端午吃粽子也能健健康康。

營養師孫語霙表示，端午節不少民眾在家包粽，或在外面買現成的，或是送禮也常以粽子為主，常見民眾粽子多到吃不完，連續好幾天甚至連早餐都吃粽子。然而粽子本身不易消化，早晨空腹食用糯米或油膩食物，容易引起腸胃不適反應，對於身體更是一大負擔。

孫語霙也分析市面上常見的5款粽子，並提醒民眾要特別注意的事項：

鹼粽：以糯米浸泡鹼水製成，常佐以砂糖及蜂蜜食用，糯米含支鏈澱粉、烹煮後的米飯黏性高，容易造成腸胃脹氣、消化不良，加上沾醬含糖量高，容易攝取過量糖分，更影響精神狀態。

客家粽：以糯米粉揉製而成、口感像粿一樣軟Q，配料以蝦米、蘿蔔乾特色，由於醃漬物本身鈉含量高，食用時又佐以醬油食用，單顆就超過整日可攝取鈉含量總量。

小米粽：以小米為基底又稱「阿粨」，特色以高粱、假酸漿葉及月桂葉增加香氣，為相對健康的養生粽。

南部粽：以生或半熟的糯米搭配餡料蒸煮而成，口感相較北部粽較軟Q且熱量相對低，但配料以帶皮滷肉、搭配花生粉食用，是影響熱量及油脂攝取的關鍵。

北部粽：事先將糯米及餡料油炒後蒸煮製成，口味鹹香、粒粒分明，由於油脂含量本身就高，加上鹹蛋黃後，為所有粽子種類中熱量最高者。

孫語霙表示，上述常見粽子共同的營養問題在於缺乏蔬果以攝取維生素、膳食纖維等天然營養素，容易造成消化不良、便秘等腸胃問題。除了熱量外的營養問題，過去習俗吃5黃能夠排毒，但為符合現代人的飲食習慣、生活型態，其實也有「新5黃」，建議國人端午節搭配粽子食用。

「新五黃包括地瓜、彩椒、胡蘿蔔、南瓜、奇異果。」孫語霙指出，以上的5款食材都屬於高營養密度、富含膳食纖維的食物，很適合搭配粽子食用、補足身體所需營養的健康需求。

根據台灣癌症基金會「蔬果彩虹579」健康飲食原指出，黃色蔬果大多富含維生素、β胡蘿蔔素、類黃酮素等多種天然植化素，有助於提升免疫力、保護視力等健康益處。

地瓜：富含豐富的膳食纖維、類胡蘿蔔素，非常適合作為早餐食用。 黃色彩椒：富含維生素A、C、E等抗氧化營養素，可幫助預防心血管疾病。 黃金奇異果：富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素及多種營養素，可幫助消化與吸收、降低腸胃不適感。

孫語霙呼籲，希望民眾在享受過節氣氛的同時，更要注意兼顧飲食健康，從「早餐加一份高營養密度蔬果」開始，排毒養生、高效補充健康。