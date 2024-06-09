蛋價跌破成本價 早餐店加蛋仍20元？蛋農喊「不合理」：飼料也應降價

雞蛋產地價從年初的每台斤42元調降到目前的30.5元，但許多早餐店加蛋還是加收20元，民眾怨言四起。中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，現在因產量過剩，蛋農是賠本在賣，消費端也應降價，不能賺消費者那麼多，飼料也應降價，否則蛋農將發起抗議爭。

最近蛋價連連調降，但早餐店等消費端的蛋並未調降，許多店加一顆還是加20元，引發討論。

黃榮珍說，消費端如果加一顆蛋還是賣20元，根本不合理，的確應降價，事實上，從今年1月至今雞蛋產地價已從最高每台斤42元降到目前30.5元，產地價降了逾10元，每台斤雞蛋目前的成本價約32元，雞農是賠本在賣。

全台每日的雞蛋需求量約12萬箱，根據農業部資料顯示，目前每日生產量為12萬1700箱，已生產過剩，雞蛋才會降價，黃榮珍說，端午節前後是消費淡季，接下來暑假，學生開始放假，雞蛋需求也會減少。

黃榮珍說，但蛋農的生產成本並未減少，想到成本太高，蛋農都會「睏袂企」，因為一隻中雞進貨價格從68元已漲到141元，飼料目前每公斤14元，但飼料商玉米進貨價早已降到8元，飼料價格應降到11元才合理，近期如果飼料商再不降價，蛋農就會向農業部和飼料商抗議。

蛋農近期也開會研商生產過剩因應對策，黃榮珍說，近期會先淘汰老母雞，全台預計一個月要淘汰180萬隻老母雞，調整產量，而農業部也在協調提供冷藏設施，讓蛋農存放過剩的雞蛋。