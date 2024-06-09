快訊

致死率達5成！日本食人菌病例創新高 高齡者留意「3症狀」幾十小時恐休克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決垃圾山！南投源頭減量先行 終極目標將建焚化廠

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
為解決垃圾堆積問題，南投縣政府已在覓地規畫興建焚化廠，縣長許淑華（右1）4月時更到苗栗垃圾焚化廠觀摩取經。圖／南投縣政府提供
為解決垃圾堆積問題，南投縣政府已在覓地規畫興建焚化廠，縣長許淑華（右1）4月時更到苗栗垃圾焚化廠觀摩取經。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾堆積嚴重，委外處理緩不濟急，南投縣政府認為，要徹底解決垃圾問題，仍得自建垃圾焚化廠，議會也支持這項政策。縣長許淑華表示，已積極尋覓適合場地，並有幾處預定地點，將審慎評估，盼望縣民支持，共同解決垃圾問題。

南投縣環保局表示，由於縣內無焚化爐，沒自己的垃圾處理設施，導致垃圾處理須依賴其他縣市，若其他縣市焚化爐無法代燒，無法外運的垃圾就只能堆放暫置，長期下來造成垃圾堆置問題嚴重，近年只能積極協調友善縣市幫忙。

只不過，南投全縣每日產出的垃圾量約250公噸，但每天的清運量僅100多公噸，13鄉鎮市永遠分不平，垃圾運不出去堆著也不是辦法，為此短期內將強化源頭減量，推動傳統市場減塑、夜市使用一次性餐具等措施，長期仍得興建焚化廠。

許淑華也說，垃圾是南投必須要解決的事，得要有自主處理能力，已規畫興建焚化廠，去年起就積極尋覓適合場域，目前已有幾處預定地點，但後續有土地變更、民意溝通等問題，將會洽詢鄉鎮市長，並從交通、安全、衛生等部分審慎評估。

南投縣議會也支持興建垃圾焚化廠，議長何勝豐說，蓋焚化廠是一勞永逸的作法，但沒人願意蓋在自家旁，已要求縣府要通盤考量，以交通方便，周邊較無住家、對環境影響最低場域為主，並舉辦公聽會、說明會，說明最新處理技術，降低居民空氣、水汙染的疑慮，全力爭取縣民支持。

據了解，縣府構想興建日處理量500公噸的焚化爐，要徹底消化縣內垃圾量，也能處理事業廢棄物，後續將營運盈餘用來補助或獎勵縣內資源回收等措施，並將縣民垃圾處理費降到最低，爭取縣民支持，落實永續環保，提升南投縣環境品質。

為解決垃圾堆積問題，南投縣政府已在覓地規畫興建焚化廠，且已派員赴苗栗垃圾焚化廠觀摩取經。圖／南投縣政府提供
為解決垃圾堆積問題，南投縣政府已在覓地規畫興建焚化廠，且已派員赴苗栗垃圾焚化廠觀摩取經。圖／南投縣政府提供

南投縣 廢棄物 焚化爐 環保局 許淑華

延伸閱讀

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

曾在立院被扯頭髮…意外打邱議瑩一巴掌 神力女超人嘆：邱的個性都沒變

南投逾7成土地畫為國土保育區 許淑華：如判死刑縣民惶恐

青鳥行動遭抹黃 許淑華向警局告發「姐當大家靠山」

相關新聞

雨勢升級、雨區擴大！豪雨狂炸南投 16縣市發布豪、大雨特報

中央氣象署今下午4時10分發布豪雨特報，南投縣豪雨，大雨包含台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、...

滑行時出現異常訊號 華航小港飛成田緊急調派其他航機

華航編號CI126班機，原訂今天中午12點45分，從高雄小港機場飛往東京成田，但在準備起飛時緊急停止起飛。

端午過剩蛋 蛋商公會籲餐飲業「該降就降」：1顆還賣20確實過分

雞蛋買氣已數月不佳，末端餐飲業蛋相關料理並未伴隨蛋價降而降，當前產地價和批發價每斤30.5和40元已經是2年來新低。台北...

不斷更新／端午連假第2天出遊北返車潮 國道18地雷 國5將塞到深夜

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均...

端午易中暑…中醫師提醒刮痧避開頸動脈 刮完補充溫開水

端午節快到了，衛福部台中醫院中醫師張祐慈、蕭丙坤分享，端午暑氣正熱，容易中暑，可將患者移至通風處、適時補充水分，若要刮痧...

蛋價跌破成本價 早餐店加蛋仍20元？蛋農喊「不合理」：飼料也應降價

雞蛋產地價從年初的每台斤42元調降到目前的30.5元，但許多早餐店加蛋還是加收20元，民眾怨言四起。中華民國養雞協會蛋雞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。