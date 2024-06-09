解決垃圾山！南投源頭減量先行 終極目標將建焚化廠

南投縣垃圾堆積嚴重，委外處理緩不濟急，南投縣政府認為，要徹底解決垃圾問題，仍得自建垃圾焚化廠，議會也支持這項政策。縣長許淑華表示，已積極尋覓適合場地，並有幾處預定地點，將審慎評估，盼望縣民支持，共同解決垃圾問題。

南投縣環保局表示，由於縣內無焚化爐，沒自己的垃圾處理設施，導致垃圾處理須依賴其他縣市，若其他縣市焚化爐無法代燒，無法外運的垃圾就只能堆放暫置，長期下來造成垃圾堆置問題嚴重，近年只能積極協調友善縣市幫忙。

只不過，南投全縣每日產出的垃圾量約250公噸，但每天的清運量僅100多公噸，13鄉鎮市永遠分不平，垃圾運不出去堆著也不是辦法，為此短期內將強化源頭減量，推動傳統市場減塑、夜市使用一次性餐具等措施，長期仍得興建焚化廠。

許淑華也說，垃圾是南投必須要解決的事，得要有自主處理能力，已規畫興建焚化廠，去年起就積極尋覓適合場域，目前已有幾處預定地點，但後續有土地變更、民意溝通等問題，將會洽詢鄉鎮市長，並從交通、安全、衛生等部分審慎評估。

南投縣議會也支持興建垃圾焚化廠，議長何勝豐說，蓋焚化廠是一勞永逸的作法，但沒人願意蓋在自家旁，已要求縣府要通盤考量，以交通方便，周邊較無住家、對環境影響最低場域為主，並舉辦公聽會、說明會，說明最新處理技術，降低居民空氣、水汙染的疑慮，全力爭取縣民支持。