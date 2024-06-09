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端午連假第2天車潮陸續湧現 省道「6大雷區」車多雍塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是端午節連假第2天，預期出遊及返回車潮將陸續湧現。本報資料照片
今天是端午節連假第2天，預期出遊及返回車潮將陸續湧現。本報資料照片

今天是端午連假第2天，下午開始省道各路段開始湧入車潮，截至下午3時止，包含台65線土城往國三及泰山往國一路段等6大路段已有車多壅塞情況，交通部公路局預估，明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

截至今下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台65線土城往國三及泰山往國一路段、台2線淡水竹圍至紅樹林雙向及安樂至大武崙路段、台3線武嶺橋至大溪及龍潭大池路段、台74線草湖至霧峰與大平至大里及快官路段、台86線關廟與仁德路段、台88線鳳山至大寮與萬丹至竹田及鳳山至五甲路段等。

公路局表示，明天為端午連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道；中部台74線接國3霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國3歸仁交流道及仁德系統）。

主要省道幹道（台61線中彰大橋、鳳鼻至香山、竹南路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花路廊、南迴公路），以及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段、南部台3古坑至梅山路段）。

公路局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，以及早因應避免壅塞。

另外，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局也協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2122班次，疏運3萬4728人；東部國道客運路線共計行駛488班次，疏運8345人。

公路局表示，明天為端午連假第3天，依照目前預售情況，西部國道客運尚有60.14%空位，東部國道客運尚有72.64%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。

銜接國道易雍塞路段。圖／公路局提供
銜接國道易雍塞路段。圖／公路局提供
主要城際道路易雍塞路段。圖／公路局提供
主要城際道路易雍塞路段。圖／公路局提供
觀光風景區易雍塞路段。圖／公路局提供
觀光風景區易雍塞路段。圖／公路局提供

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