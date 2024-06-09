影／雨炸南投！草屯日累積雨量已破百毫米 路人躲雨一躲就1小時

對流雲系發展旺盛，南投縣今天近午開始降雨，雨後一度放晴，不料午後又變天，尤其草屯鎮雨勢來得又猛又快，狂風暴雨讓路人嚇得就近躲雨，可雨勢驚人，且沒停止跡象，一躲就躲了1小時，累積雨量突破100毫米。

南投各地今陸續降雨，中央氣象署午後更針對發布南投縣大雷雨即時訊息，手機直接跳出災防告警訊息，將南投市、草屯鎮納入大雷雨即時訊息示警區域，直指該所在區域附近有劇烈雷雨或降雨發生，要注意防範，且持續時間至下午4時。

而南投市、草屯其實近午就出現降雨，但午後暴雨驚人，其中草屯N223K測站累積雨量在下午2時僅2.0 mm，不料瞬間降雨驚人，下午3時雨量達107.5 mm，短短1小時累積雨量就已突破100mm，目前日累積雨量130mm也已冠全台。