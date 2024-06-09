快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

垃圾山回響／公投過了然後呢？ 頭前溪上游汙染源仍在

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
我們要喝乾淨水行動聯盟曾在五華工業區下游溪段發現許多死亡的魚類、水蠆。 圖／我們要喝乾淨水行動聯盟提供
我們要喝乾淨水行動聯盟曾在五華工業區下游溪段發現許多死亡的魚類、水蠆。 圖／我們要喝乾淨水行動聯盟提供

新竹居民喝的水大部分來自頭前溪的隆恩堰和湳雅取水口，但這兩處取水口都位於竹東垃圾掩埋場、五華工業區下游。台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起「喝好水」地方性公投，2022年4月15日新竹市也據此制訂「廢水及汙水排放管理自治條例」，無奈的是，地方自治條例無法跨縣市規範到新竹縣，如今上游的水質各種問題仍存在。

從頭前溪上游上坪溪為起點、隆恩堰為終點，20公里的河道汙染匯聚，五峰居民及露營民眾的洗澡水，流入上坪溪中，中游到了竹東圳，上坪溪水在此分流進入寶山、寶二水庫，但一旁翠綠山頭中，就是竹東垃圾掩埋場，雨水流入垃圾堆中，一路流入頭前溪支流沙坑溪，接著頭前溪支游鹿寮坑溪，一旁就是五華工業區，汙水就直接沿著溝渠排放到鹿寮坑溪。

台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起首件的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，公投主文為「您是否同意，新竹市應訂定廢汙水管理自治條例，明定工業廢水，醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

當時公投獲13萬1816票同意票，成全國首件通過的地方公投案，2022年4月15日新竹市據此制訂「廢水及汙水排放管理自治條例」。不過新竹市環保局卻無奈表示，影響飲排分離的竹東掩埋場位於新竹縣，而浸水里掩埋場非位飲用水取水口上游。

由於地方自治條例無法跨縣市規範到新竹縣，台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，先前也有規畫在新竹縣推動公投，但遇到疫情推動困難，改為倡議方式，通過各界力量例如和學校合作等，喚醒公民意識，不過縣政府非常被動，通常都要等到問題發生、水被汙染才來處理。

雖負責新竹地區供水的自來水公司第三區管理處表示，近年的自來水水質檢測結果，各項污染物的檢測值都遠低於國家標準。但台灣乾淨水行動聯盟和清華大學合作，到頭前溪上、中游的油羅溪馬胎段、鹿寮坑溪與湳雅和隆恩堰取水口4處，採樣河川表層與深層底泥，結果發現溪底泥「鎳」含量逾國內底泥品質指標下限。

彭桂枝說，公投門檻高，相當於選一席立委，只能透過不斷倡議和努力，也希望藉由和清大的合作結果，再次提醒中央以及新竹縣政府重視大新竹飲水、用水問題。

新竹縣環保局強調，竹東暫置垃圾區域位於竹東掩埋場內，竹東掩埋場設有垃圾滲出水截流收集系統，垃圾滲出水經收集後，送至滲出水處理廠處理。

頭前溪支游鹿寮坑溪，一旁就是五華工業區，汙水就直接沿著溝渠排放到鹿寮坑溪。記者黃羿馨／攝影
頭前溪支游鹿寮坑溪，一旁就是五華工業區，汙水就直接沿著溝渠排放到鹿寮坑溪。記者黃羿馨／攝影
從頭前溪上游上坪溪為起點、隆恩堰為終點，20公里的河道汙染匯聚。圖／取自Google map
從頭前溪上游上坪溪為起點、隆恩堰為終點，20公里的河道汙染匯聚。圖／取自Google map

公投 新竹 水質

延伸閱讀

新竹頭前溪上游矗「垃圾山」 清大分析底泥結果驚人

國會改革到釋憲 賴清德、陳其邁說法如20年一次的輪迴

多州11月公投墮胎權 至少4州提案立法保障

竹山暫置場成為縣內最大垃圾山 現場堆2.4萬捆包待處理

相關新聞

國家級警報響！大雷雨灌南投縣 12縣市發布豪、大雨特報

中央氣象署發布南投縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午4時分；大雷雨即時訊息示警區域：南投縣南投市、草...

滑行時出現異常訊號 華航小港飛成田緊急調派其他航機

華航編號CI126班機，原訂今天中午12點45分，從高雄小港機場飛往東京成田，但在準備起飛時緊急停止起飛。

端午過剩蛋 蛋商公會籲餐飲業「該降就降」：1顆還賣20確實過分

雞蛋買氣已數月不佳，末端餐飲業蛋相關料理並未伴隨蛋價降而降，當前產地價和批發價每斤30.5和40元已經是2年來新低。台北...

不斷更新／端午連假第2天出遊北返車潮 國道18地雷 國5將塞到深夜

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均...

端午易中暑…中醫師提醒刮痧避開頸動脈 刮完補充溫開水

端午節快到了，衛福部台中醫院中醫師張祐慈、蕭丙坤分享，端午暑氣正熱，容易中暑，可將患者移至通風處、適時補充水分，若要刮痧...

影／雨炸南投！草屯日累積雨量已破百毫米 路人躲雨一躲就1小時

對流雲系發展旺盛，南投縣今天近午開始降雨，雨後一度放晴，不料午後又變天，尤其草屯鎮雨勢來得又猛又快，狂風暴雨讓路人嚇得就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。