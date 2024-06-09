垃圾山回響／公投過了然後呢？ 頭前溪上游汙染源仍在

大新竹居民喝的水大部分來自頭前溪的隆恩堰和湳雅取水口，但這兩處取水口都位於竹東垃圾掩埋場、五華工業區下游。台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起「喝好水」地方性公投，2022年4月15日新竹市也據此制訂「廢水及汙水排放管理自治條例」，無奈的是，地方自治條例無法跨縣市規範到新竹縣，如今上游的水質各種問題仍存在。

從頭前溪上游上坪溪為起點、隆恩堰為終點，20公里的河道汙染匯聚，五峰居民及露營民眾的洗澡水，流入上坪溪中，中游到了竹東圳，上坪溪水在此分流進入寶山、寶二水庫，但一旁翠綠山頭中，就是竹東垃圾掩埋場，雨水流入垃圾堆中，一路流入頭前溪支流沙坑溪，接著頭前溪支游鹿寮坑溪，一旁就是五華工業區，汙水就直接沿著溝渠排放到鹿寮坑溪。

台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起首件的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命，公投主文為「您是否同意，新竹市應訂定廢汙水管理自治條例，明定工業廢水，醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

當時公投獲13萬1816票同意票，成全國首件通過的地方公投案，2022年4月15日新竹市據此制訂「廢水及汙水排放管理自治條例」。不過新竹市環保局卻無奈表示，影響飲排分離的竹東掩埋場位於新竹縣，而浸水里掩埋場非位飲用水取水口上游。

由於地方自治條例無法跨縣市規範到新竹縣，台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，先前也有規畫在新竹縣推動公投，但遇到疫情推動困難，改為倡議方式，通過各界力量例如和學校合作等，喚醒公民意識，不過縣政府非常被動，通常都要等到問題發生、水被汙染才來處理。

雖負責新竹地區供水的自來水公司第三區管理處表示，近年的自來水水質檢測結果，各項污染物的檢測值都遠低於國家標準。但台灣乾淨水行動聯盟和清華大學合作，到頭前溪上、中游的油羅溪馬胎段、鹿寮坑溪與湳雅和隆恩堰取水口4處，採樣河川表層與深層底泥，結果發現溪底泥「鎳」含量逾國內底泥品質指標下限。

彭桂枝說，公投門檻高，相當於選一席立委，只能透過不斷倡議和努力，也希望藉由和清大的合作結果，再次提醒中央以及新竹縣政府重視大新竹飲水、用水問題。