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端午天熱痘痘肌要小心 醫曝4部位長痘原因：「健身族」也常冒痘

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
不少人因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾。示意圖/ingimage
不少人因為痘痘、粉刺長不停而感到困擾。示意圖/ingimage

夏天到來，天氣炎熱也讓許多人容易出油，而青春痘不僅是青春期少年、少女的困擾，根據研究顯示，有64%的痘痘肌直到20歲後還是深受影響，變為「成人痘」。皮膚科醫師表示，出現在「額頭」、「髮際」、「下巴」、「兩頰」的痘痘分別代表不同的原因，同時也有5種狀況會導致痘痘易生長。

端午節將至，天氣開始明顯轉熱，若沒有照顧好皮膚，恐怕痘痘找上門。皮膚科醫師周宛儀表示，老年人、嬰兒其實也會長痘痘，在嬰兒身上發生的稱為痤瘡，可能是在媽媽肚子裡面受到賀爾蒙所影響；比較擔心1至6歲的小朋友若出現痘痘，可能是性早熟的跡象，通常女孩8歲、男孩9歲才開始發展第二性徵，若提早出現可能是內分泌異常，會建議家長帶至小兒科就診。

不過，即使過了青春期，還是可能受到痘痘的持續影響。根據研究顯示，超過85%青少年有青春痘問題，其中更有64%會持續到20歲以後，即俗稱的「成人痘」。

周宛儀說，臨床上常看到4個部位出現痘痘，分別都代表著不同的「致痘」的原因：

1.額頭痘：安全帽、帽子、瀏海、流汗。

2.兩頰痘：口罩、卸妝油或霜類產品。

3.下巴痘：含氟牙膏、口罩、安全帽帶、托腮、趴睡、生理痘、多囊性卵巢、刮鬍不當、奶製品、含糖飲料。

4.髮際痘：流汗、潤髮、護髮產品、髮雕等等。

5類容易長痘痘的狀況：

1.體質：年輕人、賀爾蒙、出油、脂漏性皮膚炎

2.生活：熬夜、晚睡、壓力大、運動後流汗悶濕

3.飲食：油膩、辛辣、油炸、奶製品、含糖飲料、精緻澱粉

4.保養：過度滋潤或易導致毛孔堵塞的清潔保養品。

5.藥物：類固醇、雄性激素、鋰鹽、標靶藥物

周宛儀指出，成年人中其他最常見的痘痘則是化妝品、口罩所造成的痘痘。且診間也有另一族群最常因為冒痘痘來看診，即為「健身族」，因為追求健美身材而喝乳清蛋白，或是準備健美比賽而服用類固醇或雄性激素等等，都容易導致痘痘產生

皮膚科醫師林亮辰表示，以往傳統的治療痘痘的方法，如口服、外敷藥物治療固然有效，但若沒有了解膚況對症下藥，一開始可能會很有效，但卻忽略了後續的「副作用」，可能痘痘問題更加嚴重。

「許多民眾採用偏方治療痘痘，甚至病急亂投醫。」林亮辰指出，民眾自行購買成藥，治療成效欠佳外，在未找尋專業的醫療團隊進行評估下，誤使用不適合的雷射治療適得其反。且民眾容易追求「立即見效」，但痘痘治療至少要3個月以上時間，經由醫師評估適合的藥物、療程或雷射，才能有效控制油脂與角質健康。

4個部位出現痘痘，分別都代表著不同的「致痘」的原因。圖／周宛儀醫師提供
4個部位出現痘痘，分別都代表著不同的「致痘」的原因。圖／周宛儀醫師提供
5類容易長痘痘的狀況。圖／周宛儀醫師提供
5類容易長痘痘的狀況。圖／周宛儀醫師提供

口罩 皮膚科 醫師

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