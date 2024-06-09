快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家級警報響！大雷雨灌南投縣 12縣市發布豪、大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片

中央氣象署發布南投縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午4時分；大雷雨即時訊息示警區域：南投縣南投市、草屯鎮。

慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

中央氣象署發布豪雨特報，南投縣豪雨，大雨包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署說，今天南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台中、南部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

中央氣象署針對12縣市發布豪、大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站
中央氣象署針對12縣市發布豪、大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

南投縣 大雷雨 氣象署

延伸閱讀

大雷雨炸彰投雲3縣市 慎防劇烈降雨、雷擊

國家級警報！ 暴雨炸台南南化山區 嘉南高3縣市大雷雨

大台北、東部午後大雷雨 專家估這天「出梅」

國家級警報響！ 大雷雨炸屏東縣、速遠離山區 11縣市大雨特報

相關新聞

國家級警報響！大雷雨灌南投縣 12縣市發布豪、大雨特報

中央氣象署發布南投縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午4時分；大雷雨即時訊息示警區域：南投縣南投市、草...

滑行時出現異常訊號 華航小港飛成田緊急調派其他航機

華航編號CI126班機，原訂今天中午12點45分，從高雄小港機場飛往東京成田，但在準備起飛時緊急停止起飛。

端午過剩蛋 蛋商公會籲餐飲業「該降就降」：1顆還賣20確實過分

雞蛋買氣已數月不佳，末端餐飲業蛋相關料理並未伴隨蛋價降而降，當前產地價和批發價每斤30.5和40元已經是2年來新低。台北...

不斷更新／端午連假第2天出遊北返車潮 國道18地雷 國5將塞到深夜

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均...

端午易中暑…中醫師提醒刮痧避開頸動脈 刮完補充溫開水

端午節快到了，衛福部台中醫院中醫師張祐慈、蕭丙坤分享，端午暑氣正熱，容易中暑，可將患者移至通風處、適時補充水分，若要刮痧...

影／雨炸南投！草屯日累積雨量已破百毫米 路人躲雨一躲就1小時

對流雲系發展旺盛，南投縣今天近午開始降雨，雨後一度放晴，不料午後又變天，尤其草屯鎮雨勢來得又猛又快，狂風暴雨讓路人嚇得就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。