國家級警報響！大雷雨灌南投縣 12縣市發布豪、大雨特報

中央氣象署發布南投縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午4時分；大雷雨即時訊息示警區域：南投縣南投市、草屯鎮。

慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

中央氣象署發布豪雨特報，南投縣豪雨，大雨包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署說，今天南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台中、南部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。