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賴清德吃粽子最愛加這味 營養師曝糖尿病患別學

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
賴清德總統最喜歡吃鹼粽，且會沾砂糖吃，營養師鄭欣宜建議，糖尿病患吃粽子，需注意碳水化合物及油脂的總量，而一顆鹼粽相當於一碗飯量，可用代糖取代砂糖，避免血糖過高。本報資料照片
賴清德總統最喜歡吃鹼粽，且會沾砂糖吃，營養師鄭欣宜建議，糖尿病患吃粽子，需注意碳水化合物及油脂的總量，而一顆鹼粽相當於一碗飯量，可用代糖取代砂糖，避免血糖過高。本報資料照片

端午佳節將至，民眾常吃粽子應景，賴清德總統也分享最喜歡吃鹼粽，原因是賴清德的媽媽過去每一年端午節，都會做鹼粽，而賴媽媽也喜歡吃鹼粽，且鹼粽會沾砂糖吃。台灣癌症基金會營養師鄭欣宜指出，市面上琳瑯滿目的粽子，口味不斷推陳出新，熱量也大不相同，到底該如何選擇才不會增加腸胃道負擔呢？並於台癌官網列出粽子熱量大PK。

鄭欣宜表示，在鹹粽部分可分為北部粽、南部粽、廣式裹蒸粽、客家粿粽，不同製作過程不同材料，熱量也有所差異。

北部粽：將餡料及糯米加油拌炒，增加香味，熱量相對也較高，一顆約600卡，約一個便當的熱量。

南部粽：未加油，水煮或蒸熟的方式製作，一顆約450至500卡。

廣式裹蒸粽：份量大、餡料多，熱量約從1000至1500卡

客家粿粽：體積較小，熱量約300卡左右。

鹼粽、豆沙粽、冰粽等，鹼粽：體積小，相當於半碗飯，一顆約140卡的熱量，但額外添加的糖需另外計算。

豆沙粽：含糖量高，小小一顆也含有一碗飯的熱量。

鄭欣宜說，一般鹹粽熱量就一個便當，建議可以粽子當正餐，一天吃一到兩餐粽子為限，以避免攝取過多熱量，如想吃較低熱量可選擇客家粿粽、南部粽、五穀養生粽，購買時可以查看營養標示，減少高熱量及高油脂的餡料。

鄭欣宜提醒，擁有特殊體質的民眾吃粽子時需多加注意。

糖尿病患：需注意碳水化合物及油脂的總量，建議可做同質性份數代換，一顆肉粽相當於一碗半的飯量，一顆鹼粽相當於一碗飯量，可用代糖取代砂糖，避免血糖過高，如有糖尿病患者，建議一天一顆肉粽為限。

腸胃功能不佳者：粽子屬於糯米類，如有腸胃功能不佳者，建議可先從半顆少量開始攝取，避免一次攝取過多導致胃脹氣等腸胃不適。

腎臟疾病者：需注意沾醬鹽分的攝取量，如醬油膏、甜辣醬等，另外也需注意高磷的全穀類，像是五穀米、蓮子、麥片、糙米等。

高血脂者：建議可選較低脂的肉品，像是雞胸肉、豆乾丁、瘦肉等，減少高油脂食物如蛋黃、三層肉、豬油拌炒的餡料。

客家 粽子

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