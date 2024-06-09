端午過剩蛋 蛋商公會籲餐飲業「該降就降」：1顆還賣20確實過分

雞蛋買氣已數月不佳，末端餐飲業蛋相關料理並未伴隨蛋價降而降，當前產地價和批發價每斤30.5和40元已經是2年來新低。台北市蛋商公會理事長林天來表示，雖然希望末端餐飲業者「該降就降」，但業者指出，生意成本愈來愈高，要降價確實有難度。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3569萬隻，每日生產量12萬1700箱（每箱約200顆），已超過國人每日12萬箱需求。

隨著時序進入夏季，同時也進入雞蛋的消費淡季，產量增加的同時導致剩蛋愈來愈多，林天來表示，前端已經連續降價，但是消費端卻幾乎沒有降價，如果降價了確實對買氣有幫助，但是公會也沒有權力管業者，如果加1顆蛋還賣20元，確實是過分了。

林天來也說，現在有南部的蛋商用低於市場行情的價格來拋售，這是難免會發生的，至於是否還會降價，等端午節過後再說。

餐飲業王先生說，電費和人力成本一直墊高，餐點價格的上漲其實合情合理，虧本生意沒人會想繼續做，「做生意是要生活，不是做功德，希望消費者能了解」。

另一名吳先生說，先前因應缺蛋自己的店並沒有漲價，現在因應人力成本等增加5元就被罵到臭頭，漲價是因應市場機制，不是因為業者貪，但也坦言漲價後確實很難再降回去。