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國家級警報！ 暴雨炸台南南化山區 嘉南高3縣市大雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、高雄市、嘉義縣。持續至下午時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署發布山區暴雨，警戒區域：台南市南化區。氣象署針對台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午3時3分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

今天鋒面位於北部海面及西南風影響，氣象署說，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及今天大台北、東北部、東部地區並有局部大雨發生的機率。

明天西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；明日北部沿海空曠地區及綠島、蘭嶼將有較強陣風。

大雷雨 氣象署 馬祖

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