受西南風影響 北部午後降雷陣雨

帶有水氣的鋒面與西南風今天影響全台，北部、東部及各地山區會有強降雨與雷陣雨，氣象署針對12縣市發布大雨特報，台中以北將有伴隨打雷閃電的強降雨，而北台灣上午降下雷陣雨，突如其來的大雨讓未攜帶雨具的民眾淋得全身濕透。

氣象署上午針對包含台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東等12縣市發布大雨特報。發展旺盛的對流雲系更將為北部帶來劇烈降雨及閃電，強降雨易導致溪水瞬間暴漲，山區易發生坍方及落石，提醒在水域及山區活動的民眾留意。