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受西南風影響 北部午後降雷陣雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
帶有水氣的鋒面與西南風今天影響全台，北台灣上午降下雷陣雨，突如其來的大雨讓未攜帶雨具的民眾淋得全身濕透。記者侯永全／攝影
帶有水氣的鋒面與西南風今天影響全台，北台灣上午降下雷陣雨，突如其來的大雨讓未攜帶雨具的民眾淋得全身濕透。記者侯永全／攝影

帶有水氣的鋒面與西南風今天影響全台，北部、東部及各地山區會有強降雨與雷陣雨，氣象署針對12縣市發布大雨特報，台中以北將有伴隨打雷閃電的強降雨，而北台灣上午降下雷陣雨，突如其來的大雨讓未攜帶雨具的民眾淋得全身濕透。

氣象署上午針對包含台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東等12縣市發布大雨特報。發展旺盛的對流雲系更將為北部帶來劇烈降雨及閃電，強降雨易導致溪水瞬間暴漲，山區易發生坍方及落石，提醒在水域及山區活動的民眾留意。

今晚起對流雲系逐漸消散，降雨將趨緩，但在西南風環境下，深夜至明日清晨中南部地區仍會有局部短暫陣雨。周一各地天氣型態與今天類似，全台仍有午後雷陣雨機率。周二起，雨勢稍趨緩，不過仍有局部大雨或雷陣雨機率，氣溫也將上升1至2度。

發展旺盛的對流雲系上午為北台灣帶來劇烈降雨及閃電，不及備雨具的民眾索性以紙箱遮雨。記者侯永全／攝影
發展旺盛的對流雲系上午為北台灣帶來劇烈降雨及閃電，不及備雨具的民眾索性以紙箱遮雨。記者侯永全／攝影
帶有水氣的鋒面與西南風今天影響全台，北部、東部及各地山區會有強降雨與雷陣雨，北台灣上午降下雷陣雨，突如其來的大雨迫使未帶雨具的民眾跑步通過人行穿越道。記者侯永全／攝影
帶有水氣的鋒面與西南風今天影響全台，北部、東部及各地山區會有強降雨與雷陣雨，北台灣上午降下雷陣雨，突如其來的大雨迫使未帶雨具的民眾跑步通過人行穿越道。記者侯永全／攝影

大雨特報 強降雨 氣象署

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