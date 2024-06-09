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看準地方商圈需求！JINS眼鏡首度進駐新莊打造新北第10家門市

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS新莊幸福店位在面對JC PARK商場大門右側，緊鄰幸福路，門面設計為開放式格局，拉近與民眾距離。圖／JINS提供
JINS新莊幸福店位在面對JC PARK商場大門右側，緊鄰幸福路，門面設計為開放式格局，拉近與民眾距離。圖／JINS提供

來自日本的連鎖眼鏡品牌JINS在台展店計畫依舊，目標是完成百家門市，因此除了都會據點之外，看準地方商圈需求，首度進駐新莊區，設立該地區第一家、也是新北市第10家門市，提供當地居民更多配鏡選擇。

全新JINS新莊幸福店位於幸福路商圈的JC PARK中，這是一處結合餐飲、生活機能的多元型商場，也是當地民眾逛街購物的首選據點。有著新莊舊市區，副都心重劃區及頭前重劃區等人流的幸福路商圈，集客效應鮮明，民眾生活需求與消費實力強勁。而在在幸福店設立之前，新莊居民多會前往台北市或鄰近的板橋區、三重區的JINS門市配購眼鏡，為了強化地方服務，便正式設立首家門市，擴展服務範圍。

JINS新莊幸福店，店裝延續品牌一貫日系質感風格，門市整體裝潢及展示平台以溫潤的原木色澤為主。圖／JINS提供
JINS新莊幸福店，店裝延續品牌一貫日系質感風格，門市整體裝潢及展示平台以溫潤的原木色澤為主。圖／JINS提供

JINS新莊幸福店位在面對JC PARK商場大門右側，緊鄰幸福路，門面設計為開放式格局，拉近與民眾距離，並產生空間延伸感。門口兩側放置視覺牆，側邊設計為穿透式玻璃櫥窗，能吸引進入商場購物用餐的民眾目光。店裝延續JINS一貫日系質感風格，門市整體裝潢及展示平台以溫潤的原木色澤為主，門片格柵用跳格方式呈現立體感，櫃台也以跳色的木格柵設計來加以區隔，能舒適明亮的空間，輕鬆挑選眼鏡。雖然商圈內已有多家品牌眼鏡店，堪稱市場的一級戰區，但JINS加入後期許未來為當地居民帶來專業且舒適的消費體驗。

JINS新莊幸福店側邊設計為穿透式玻璃櫥窗，能吸引進入商場購物用餐的民眾目光。圖／JINS提供
JINS新莊幸福店側邊設計為穿透式玻璃櫥窗，能吸引進入商場購物用餐的民眾目光。圖／JINS提供

JINS 眼鏡

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