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台中太平「山區暴雨」國家級警報響 12縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中南部易出現短暫性陣雨或雷雨，甚至局部性大雨，尤其以山區機率比較高；北部、東北部也會有局部性短暫陣雨或雷雨，不過主要下雨時間在中午過後。本報資料照片
中南部易出現短暫性陣雨或雷雨，甚至局部性大雨，尤其以山區機率比較高；北部、東北部也會有局部性短暫陣雨或雷雨，不過主要下雨時間在中午過後。本報資料照片

中央氣象署發布南投縣台中市大雷雨即時訊息，持續至中午12時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：台中市東勢區、新社區、霧峰區、太平區、和平區，南投縣埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉、仁愛鄉。

氣象署也針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時15分。示警區域：台南市東山區、麻豆區、六甲區、官田區、大內區、西港區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區，高雄市田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區。

氣象署發布台中市太平區山區暴雨，針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午1時27分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，南投、台中、南部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

大雨特報影響至晚上，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天受到西南風影響，北部海面有一道鋒面，所以中南部比較容易出現短暫性陣雨或雷雨，甚至出現局部性大雨，尤其以山區機率比較高；北部、東北部也會有局部性短暫陣雨或雷雨，不過主要下雨時間在中午過後，所以北部、東北部、花東午後雷陣雨機率偏高，有局部性大雨發生。

南投縣 台中市 大雷雨

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