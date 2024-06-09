端午連假馬祖返台航班 今晚、明早尚有座位

根據中央氣象署天氣預報，周三前馬祖易有低雲或局部霧，可能影響能見度。交通部航港局表示，今晚9時30分南竿開往基隆的「台馬之星」，還有40個座位可供民眾返台；明早的「新台馬輪」返台船班，也尚有50個座位，民眾可提早規畫利用。

航港局表示，根據氣象預報資料顯示，今天起至周二，馬祖地區可能因天候因素影響航班正常起降，海運部分則預估均可正常開航。

航港局指出，今晚9時30分從馬祖南竿開往基隆的台馬之星，床位艙位雖已客滿，但仍有約40個座位可供民眾返台；明早9時30分的新台馬輪返台船班，目前訂位也達9成，但還剩餘約50個座位，提醒民眾可提早規畫利用。

另外，為因應明天端午節收假日民眾返台需求，航港局表示，已事先與連江縣政府協調，縣府將視天候及機場航班狀況，在明天上午9時宣布是否加開返台船班，民眾可多加留意。

若決定增開，將由「台馬之星」明天中午12時自基隆開往南竿、晚間9時30分再由南竿開往基隆，有需求的民眾，屆時可透過「馬祖海上交通訂位購票系統」或現場購買方式購票。