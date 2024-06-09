新竹頭前溪上游矗「垃圾山」 清大分析底泥結果驚人

環境部統計全台打包暫置垃圾達84萬噸，綠色和平組織也統計全台至少百座垃圾暫置場，有8處近水源保護區。大新竹重要水源頭前溪中上游多年矗立竹東垃圾掩埋場，仍有9千噸待去化。國立清華大學團隊經採樣分析頭前溪底泥「鎳」含量逾國內底泥品質指標下限，生物毒物分析更發現腎臟細胞「死得很慘」，恐透過生物鏈威脅人類健康。

依據一份由富邦人壽與荒野保護協會合作公布的「2022年新竹頭前溪川廢快篩調查報告」，顯示頭前溪的垃圾汙染以塑膠製品占8成最多，高達8成垃圾集中在10％的河段。清大去年6月宣布展開產官學研跨領域合作，著手頭前溪底泥檢測與生物毒性研究。

清華大學分析與環境科學研究所教授暨所長周秀專說，頭前溪飲水取水口在下游，水源供應大新竹地區，但上中游卻有家庭汙水、工業廢水甚至垃圾掩埋場、露營區等汙染源。垃圾山位處沿岸，無論下雨、風吹或是滲漏，都可能汙染頭前溪，水質肯定不好。

在台灣乾淨水行動聯盟成員帶領下，研究團隊到頭前溪上中游的油羅溪馬胎段、鹿寮坑溪與湳雅和隆恩堰取水口4處，採樣河川表層與深層底泥。周秀專說，因為無論空氣、水還是土壤汙染都會沈積在底泥，會吸附也會脫附，可檢視長期累積的複合性汙染源。

經檢測底泥含有的八大重金屬成分，研究團隊將頭前溪4個採樣點的表層底泥數值，對照國內環境部底泥指標，發現「鎳」含量普遍超過底泥品質指標下限，然而，對照美國國家環境保護局（US EPA）底泥規範，鎳為重度汙染，其餘鋅、鉻、砷屬中度汙染。

「頭前溪看來更髒更毒。」周秀專說，團隊也從事客雅溪研究多年，但頭前溪汙染情形更嚴重。利用河川底泥萃取液測試細胞存活率，進一步分析對人體細胞的傷害，發現細胞存活率很差，尤其腎臟細胞最敏感，台灣有洗腎王國稱號，已無本錢承受如此汙染。

周秀專認為「科技首都不應該是如此」，無形的危害因子極可能通過層層生物鏈、由飲水與食物回到人體體內。這也是前幾年新竹市發起喝好水公投的起源之一，政府改善要加快腳步，除了興建公共汙水下水道等專管，針對水源檢測應該要有自主加嚴方案。

新竹縣市坐擁年產值高達1.6兆元的新竹科學園區，近年周邊湧入大批科技菁英定居，也順勢帶動房價屢創新高，但近年不只竹東垃圾掩埋場帶來的飲用水風險，屢次因新豐掩埋場火災發生的空汙，已經引發居民焦慮，高收入、高房價卻沒有相應的高生活品質。

台灣科學園區同業公會祕書長指出，問題出在新竹的城市發展腳步太快，政府跟不上民眾的需求發展，雖然新竹縣努力在解決垃圾問題、興建焚化爐，但實際上垃圾成長量就是趕不上政府提供的去化量能，但這不能怪地方政府，而是新竹為什麼沒有來自中央國家級的投資。