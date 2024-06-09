快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

新竹頭前溪上游矗「垃圾山」 清大分析底泥結果驚人

聯合報／ 記者張裕珍巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣新豐垃圾掩埋場成立近30年來，垃圾長期來幾乎是有進無出，堆積如山，近年不時發生火警，引起空汙。記者吳傑沐／攝影
新竹縣新豐垃圾掩埋場成立近30年來，垃圾長期來幾乎是有進無出，堆積如山，近年不時發生火警，引起空汙。記者吳傑沐／攝影

環境部統計全台打包暫置垃圾達84萬噸，綠色和平組織也統計全台至少百座垃圾暫置場，有8處近水源保護區。大新竹重要水源頭前溪中上游多年矗立竹東垃圾掩埋場，仍有9千噸待去化。國立清華大學團隊經採樣分析頭前溪底泥「鎳」含量逾國內底泥品質指標下限，生物毒物分析更發現腎臟細胞「死得很慘」，恐透過生物鏈威脅人類健康。

依據一份由富邦人壽與荒野保護協會合作公布的「2022年新竹頭前溪川廢快篩調查報告」，顯示頭前溪的垃圾汙染以塑膠製品占8成最多，高達8成垃圾集中在10％的河段。清大去年6月宣布展開產官學研跨領域合作，著手頭前溪底泥檢測與生物毒性研究。

清華大學分析與環境科學研究所教授暨所長周秀專說，頭前溪飲水取水口在下游，水源供應大新竹地區，但上中游卻有家庭汙水、工業廢水甚至垃圾掩埋場、露營區等汙染源。垃圾山位處沿岸，無論下雨、風吹或是滲漏，都可能汙染頭前溪，水質肯定不好。

在台灣乾淨水行動聯盟成員帶領下，研究團隊到頭前溪上中游的油羅溪馬胎段、鹿寮坑溪與湳雅和隆恩堰取水口4處，採樣河川表層與深層底泥。周秀專說，因為無論空氣、水還是土壤汙染都會沈積在底泥，會吸附也會脫附，可檢視長期累積的複合性汙染源。

經檢測底泥含有的八大重金屬成分，研究團隊將頭前溪4個採樣點的表層底泥數值，對照國內環境部底泥指標，發現「鎳」含量普遍超過底泥品質指標下限，然而，對照美國國家環境保護局（US EPA）底泥規範，鎳為重度汙染，其餘鋅、鉻、砷屬中度汙染。

「頭前溪看來更髒更毒。」周秀專說，團隊也從事客雅溪研究多年，但頭前溪汙染情形更嚴重。利用河川底泥萃取液測試細胞存活率，進一步分析對人體細胞的傷害，發現細胞存活率很差，尤其腎臟細胞最敏感，台灣有洗腎王國稱號，已無本錢承受如此汙染。

周秀專認為「科技首都不應該是如此」，無形的危害因子極可能通過層層生物鏈、由飲水與食物回到人體體內。這也是前幾年新竹市發起喝好水公投的起源之一，政府改善要加快腳步，除了興建公共汙水下水道等專管，針對水源檢測應該要有自主加嚴方案。

新竹縣市坐擁年產值高達1.6兆元的新竹科學園區，近年周邊湧入大批科技菁英定居，也順勢帶動房價屢創新高，但近年不只竹東垃圾掩埋場帶來的飲用水風險，屢次因新豐掩埋場火災發生的空汙，已經引發居民焦慮，高收入、高房價卻沒有相應的高生活品質。

台灣科學園區同業公會祕書長指出，問題出在新竹的城市發展腳步太快，政府跟不上民眾的需求發展，雖然新竹縣努力在解決垃圾問題、興建焚化爐，但實際上垃圾成長量就是趕不上政府提供的去化量能，但這不能怪地方政府，而是新竹為什麼沒有來自中央國家級的投資。

張致遠以晴空匯大火為例，事發後行政院隨即承諾要撥款7億元給新竹改善消防設備，他質疑「這不就代表政府根本不是沒資源，而是事前不投資嗎？」他認為既然政府現在把桃竹苗大矽谷計畫擺在首要目標，就應該加大對桃竹苗的投資，舉凡從民生、產業、交通等，都應該以國家戰略角度規畫。

清華大學資工系教授黃能富團隊訓練出的AI系統成功辨識出攝影機拍到的紙杯、鋁罐和玻璃瓶等河川廢棄物。圖／清大提供
清華大學資工系教授黃能富團隊訓練出的AI系統成功辨識出攝影機拍到的紙杯、鋁罐和玻璃瓶等河川廢棄物。圖／清大提供
清華大學分析與環境科學研究所長周秀專團隊過篩乾燥後的頭前溪河川底泥樣本。圖／清大提供
清華大學分析與環境科學研究所長周秀專團隊過篩乾燥後的頭前溪河川底泥樣本。圖／清大提供
清華大學分析與環境科學研究所長周秀專團隊穿著青蛙裝採集頭前溪河川底泥樣本。圖／清大提供
清華大學分析與環境科學研究所長周秀專團隊穿著青蛙裝採集頭前溪河川底泥樣本。圖／清大提供

團隊 新竹

延伸閱讀

新竹「一顆肉粽90元」他驚呆！ 網笑：裡面包AI價值

國中會考新竹奇特現象 網友：不是階級複製是基因複製

高虹安帶路端午到新竹玩 明後天南寮舊港還有龍舟競賽

對抗極端氣候！宜蘭合作清大推智慧農業 盼超越日本

相關新聞

新竹頭前溪上游矗「垃圾山」 清大分析底泥結果驚人

環境部統計全台打包暫置垃圾達84萬噸，綠色和平組織也統計全台至少百座垃圾暫置場，有8處近水源保護區。大新竹重要水源頭前溪...

回響／台灣垃圾百岳 彭啟明盼中央地方合作：除爭取AI大廠也要做好1事

聯合報今天獨家報導，台灣出現垃圾百岳。環境部長彭啟明表示，他上任時曾去一些現場看，心情也很沉重，盼中央和地方一起合作，努...

明天端午節 5大民俗禁忌必知！1理由禁止壞壞

明天是端午節。命理師楊登嵙說，明天是在民俗習慣中，一年陽氣最旺的日子，也是召好運、去霉運的最好時間，可以利用當天上午11...

不斷更新／端午連假第2天出遊北返車潮 國道18地雷 國5將塞到深夜

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均...

端午連假第2天 省道12路段湧現返鄉出遊車潮

今天是端午連假第2天，交通部公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情況，預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段...

大台北、東部午後大雷雨 專家估這天「出梅」

端午假期來到第2天，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天隨著鋒面在台灣北方建立，鋒前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。