新型降血糖藥有助減少心衰竭風險 北榮研究登國際

台北榮總團隊研究證實，新型降血糖藥物SGLT-2抑制劑用於第2型糖尿病患者，可有效降低糖尿病視網膜病變風險及低血糖發生率，並減少心臟衰竭風險，成果登上國際期刊。

這項研究由台北榮總內分泌暨新陳代謝科主任胡啟民帶領團隊，運用台灣健保資料庫過去10年數據分析，成果已於去年12月登上國際期刊「美國醫學會期刊網路開放版」（JAMA Network Open）。且相關研究成果已影響美國第2型糖尿病治療指引，讓SGLT-2抑制劑成為第2線治療藥物。

胡啟民指出，目前治療第2型糖尿病有多種口服降血糖藥，此研究比較患者使用新型藥物SGLT-2抑制劑，以及傳統磺醯尿素類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、磺醯尿素物藥物後，發生糖尿病視網膜病變風險。結果發現，使用SGLT-2抑制劑的病人，得到糖尿病視網膜病變的發生率，以及發生嚴重低血糖的比率，都明顯較低。

除降低血糖外，胡啟民表示，SGLT-2抑制劑也具有利鈉作用，能改善心肌代謝及腎功能。且研究團隊進一步分析發現，使用SGLT-2抑制劑者，因心臟衰竭而需要住院治療的比率，也較其他組大幅下降。

研究團隊對中央社記者說明，SGLT-2抑制劑藥物的作用方式，是對腎臟中把醣類再吸收回體內的通道進行拮抗，促使糖分經由尿液排出體外，以達成血糖控制效果；但因為較容易造成泌尿道感染，也擔憂對腎臟造成額外負荷，因此過往在治療上較非優先選擇，也不建議用於年紀大、免疫力與腎功能較差的患者。

不過正是排醣較多的特性，促進患者多喝水、多排尿，讓更多鈉離子跟著被帶出體外。團隊指出，這項研究發現，此特性有利於心臟衰竭患者排出體內堆積的水分，因此不僅可助心臟衰竭患者控制病情，對同時患有心血管疾病與糖尿病者，更有雙重好處。

糖尿病患血糖控制與腎臟功能息息相關，團隊表示，過往擔心此藥影響腎功能，但此研究也發現，其控制血糖等效益大於對腎負擔，反而有助改善腎功能，因此即使有慢性腎病，只要未達重度階段，都可以使用。

胡啟民指出，隨科技發展，第2型糖尿病治療藥物選擇越來越多元，但此藥物仍有小於5%機率可能造成糖尿病酮酸中毒，也不適用於生活型態無法頻繁排尿者。患者務必規律回診，遵照醫囑用藥，以控制糖尿病、減少併發症。