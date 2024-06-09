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中南部注意了！ 未來1周西南風發威防大雨 北部東部午後雷陣雨
未來一周天氣主要受到西南風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，中南部地區比較容易出現短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨的天氣型態為主。不過，今天有鋒面在台灣北部海面，所以北部、東北部非午後的時間也會短暫性降雨。
目前鋒面來到台灣的北部海面，張承傳表示，台灣目前在鋒面前緣比較偏西南風的環境。有一些回波從海面移入中南部陸地，所以中南部沿海地區有零星降雨。北部地區降雨偏向中午過後。
降雨趨勢，張承傳表示，今天受到西南風影響，北部海面有一道鋒面，所以中南部比較容易出現短暫性陣雨或雷雨，甚至出現局部性大雨，尤其以山區機率比較高；北部、東北部也會有局部性短暫陣雨或雷雨，不過主要下雨時間在中午過後，所以北部、東北部、花東午後雷陣雨機率偏高，有局部性大雨發生。
張承傳表示，明天開始至周六西南風逐漸增強，原先在北部海面的鋒面會北抬到長江口一帶，所以明天開始到周六台灣都是在西南風環境，南部地區比較容易出現短暫陣雨或雷雨，中部地區也會有局部性短暫陣雨或雷雨。清晨到上午時間比較偏向沿海一帶，中午之後慢慢往內陸和山區逐漸發展。其他地區包括北部、東北部、東半部地區，明天之後比較偏向午後雷陣雨的天氣。明天南部地區、午後各山區有局部性大雨發生。
溫度趨勢，張承傳表示，未來一周持續偏暖熱，今天各地29至30度左右，明天開始西南風慢慢逐漸增強，各地溫度明天開始持續上升。尤其周三開始西南風偏強，西半部地區高溫可以來到32至34度，部分地區更高一點，東部也有30度以上高溫。周三至周六東南部有機率出現焚風現象。今天到周三金門、馬祖容易有霧影響能見度。
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