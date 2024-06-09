快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部注意了！ 未來1周西南風發威防大雨 北部東部午後雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周天氣主要受到西南風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，中南部地區比較容易出現短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨的天氣型態為主。不過，今天有鋒面在台灣北部海面，所以北部、東北部非午後的時間也會短暫性降雨。

目前鋒面來到台灣的北部海面，張承傳表示，台灣目前在鋒面前緣比較偏西南風的環境。有一些回波從海面移入中南部陸地，所以中南部沿海地區有零星降雨。北部地區降雨偏向中午過後。

降雨趨勢，張承傳表示，今天受到西南風影響，北部海面有一道鋒面，所以中南部比較容易出現短暫性陣雨或雷雨，甚至出現局部性大雨，尤其以山區機率比較高；北部、東北部也會有局部性短暫陣雨或雷雨，不過主要下雨時間在中午過後，所以北部、東北部、花東午後雷陣雨機率偏高，有局部性大雨發生。

張承傳表示，明天開始至周六西南風逐漸增強，原先在北部海面的鋒面會北抬到長江口一帶，所以明天開始到周六台灣都是在西南風環境，南部地區比較容易出現短暫陣雨或雷雨，中部地區也會有局部性短暫陣雨或雷雨。清晨到上午時間比較偏向沿海一帶，中午之後慢慢往內陸和山區逐漸發展。其他地區包括北部、東北部、東半部地區，明天之後比較偏向午後雷陣雨的天氣。明天南部地區、午後各山區有局部性大雨發生。

溫度趨勢，張承傳表示，未來一周持續偏暖熱，今天各地29至30度左右，明天開始西南風慢慢逐漸增強，各地溫度明天開始持續上升。尤其周三開始西南風偏強，西半部地區高溫可以來到32至34度，部分地區更高一點，東部也有30度以上高溫。周三至周六東南部有機率出現焚風現象。今天到周三金門、馬祖容易有霧影響能見度。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周中南部地區比較容易出現短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨的天氣型態為主。今天北部、東北部非午後的時間也會短暫性降雨。本報資料照片
未來1周中南部地區比較容易出現短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨的天氣型態為主。今天北部、東北部非午後的時間也會短暫性降雨。本報資料照片

鋒面 雷雨

延伸閱讀

端午連假午後雷雨旺盛 未來1周中南部溼答答

今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明天2地區留意明顯雨勢

周末防大雨！輕颱殘餘水氣併入鋒面「雨勢更猛」 北台灣轉濕涼低溫僅21度

出門記得帶傘！2縣市晚間大雨特報 慎防雷擊、強陣風

相關新聞

新竹頭前溪上游矗「垃圾山」 清大分析底泥結果驚人

環境部統計全台打包暫置垃圾達84萬噸，綠色和平組織也統計全台至少百座垃圾暫置場，有8處近水源保護區。大新竹重要水源頭前溪...

回響／台灣垃圾百岳 彭啟明盼中央地方合作：除爭取AI大廠也要做好1事

聯合報今天獨家報導，台灣出現垃圾百岳。環境部長彭啟明表示，他上任時曾去一些現場看，心情也很沉重，盼中央和地方一起合作，努...

明天端午節 5大民俗禁忌必知！1理由禁止壞壞

明天是端午節。命理師楊登嵙說，明天是在民俗習慣中，一年陽氣最旺的日子，也是召好運、去霉運的最好時間，可以利用當天上午11...

不斷更新／端午連假第2天出遊北返車潮 國道18地雷 國5將塞到深夜

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均...

端午連假第2天 省道12路段湧現返鄉出遊車潮

今天是端午連假第2天，交通部公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情況，預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段...

大台北、東部午後大雷雨 專家估這天「出梅」

端午假期來到第2天，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天隨著鋒面在台灣北方建立，鋒前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。