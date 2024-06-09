端午連假第2天 省道12路段湧現返鄉出遊車潮

今天是端午連假第2天，交通部公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情況，預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路、主要城際道路及觀光景點周邊道路等12路段。

公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，包含北部台2線淡水紅樹林至竹圍雙向、台64線接國3中和交流道、台65線土城至銜接國3路段、中部台61線中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰、太平至大里路段、南部台86線仁德及關廟路段等。

今天將湧現返鄉及出遊潮，公路局預估，銜接國道的快速公路，包含北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道為易壅塞路段。

另外，主要城際道路如中部台61線中彰大橋路段，以及觀光景點周邊道路，包含北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段等，也有車多或壅塞情形。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班。昨天西部國道客運共計行駛5786班次，疏運11萬2876人，疏運人數較112年同期增加5.9%；東部國道客運路線共計行駛1657班次，疏運3萬1385人，疏運人數較112年同期增加17.8%。