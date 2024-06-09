大台北、東部午後大雷雨 專家估這天「出梅」
端午假期來到第2天，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天隨著鋒面在台灣北方建立，鋒前偏南到西南風影響的型態趨於明顯，白天留意大台北、東半部及各地山區的午後熱對流雷雨，有局部大雷雨發生機會。
夜晚到明天清晨，留意中南部迎風面的短暫陣雨，吳聖宇表示，雨勢較小，但是有下雨機會，日夜變化的型態顯著。白天各地溫度偏高悶熱，高溫普遍有30-32度，中南部局部地區可能來到33-34度或以上。
明天端午節，吳聖宇表示，天氣型態類似，未來一段時間鋒面預報仍是在台灣北方徘徊，西南風影響的天氣也將持續下去。
目前仍是梅雨季，吳聖宇表示，直到17-18日之後高壓逐漸增強，鋒面進一步北抬，台灣這邊就有出梅的機會了。
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