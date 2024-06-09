端午連假午後雷雨旺盛 未來1周中南部溼答答

今天是端午連假第2天，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天開始，鋒面系統都偏北在台灣北方海面活動，雖然沒有直接影響，但鋒前的偏南至西南風環境還是會帶來暖濕的空氣，整體大氣環境並不是很穩定。

配合白天時的熱力作用，午後容易有旺盛的熱對流雲系發展影響，歐宗學表示，各地山區、大台北地區、東半部地區都可能在下午時段有局部短暫陣雨或雷雨發生，並可能有短時較大雨勢。

歐宗學表示，晚間熱對流雲系消散以後，內陸地區的降雨有逐漸減緩趨勢，但偏南至西南風環境下，深夜至明天清晨的中南部地區還是可能會有些局部短暫陣雨。明天各地依然是相似的天氣型態，要持續留意午後雷陣雨。

未來1周鋒面位置仍然偏北，歐宗學表示，暫時沒有明顯南下影響的趨勢，台灣附近都是西南風環境為主。迎風面的中南部地區，比較容易有海上對流雲系發展移入帶來局部短暫陣雨，其他地區大致維持午後陣雨的天氣。

近期的氣溫，歐宗學表示，隨著南風環境建立，並且帶來暖濕空氣，有逐漸上升趨勢，高氣溫搭配高濕度，在人體的感受上會更加悶熱不舒適，戶外活動防曬多喝水，也要適時休息、以免中暑。