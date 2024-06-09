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明天端午節 5大民俗禁忌必知！1理由禁止壞壞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。本報資料照片
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。本報資料照片

明天是端午節。命理師楊登嵙說，明天是在民俗習慣中，一年陽氣最旺的日子，也是召好運、去霉運的最好時間，可以利用當天上午11時至下午1時製作的「午時水」，在自家與自己身體噴灑、輕點，都能帶來好運，另外端午節也有禁止行房等5大禁忌，提醒民眾多留意。

端午節五大民俗禁忌：

一、忌去陰氣重的地方：農曆5月5日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為他們都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。

若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

二、忌到經常出事的河邊、游泳戲水：水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，易生意外。

三、忌香包丟失：端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。端午節當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會召來不好的運勢。

四、忌送成串粽子：習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，送肉粽當禮，要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

五、忌行房：當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

兄弟 端午節 送肉粽

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