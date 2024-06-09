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回響／台灣垃圾百岳 彭啟明盼中央地方合作：除爭取AI大廠也要做好1事

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啟明赴數處垃圾暫置場現場，他表示，看了心情很沉重，盼中央和地方一起合作，努力找到適合的方案及廠址。圖／取自彭啟明臉書
環境部長彭啟明赴數處垃圾暫置場現場，他表示，看了心情很沉重，盼中央和地方一起合作，努力找到適合的方案及廠址。圖／取自彭啟明臉書

聯合報今天獨家報導，台灣出現垃圾百岳。環境部彭啟明表示，他上任時曾去一些現場看，心情也很沉重，盼中央和地方一起合作，努力找到適合的方案及廠址，「大家除了爭取AI大廠，也要支持資源回收」。

聯合報報導，綠色和平組織統計全台至少有100座垃圾暫置場，60處距學校不到2公里，8處鄰近水源保護區；截至去年底，環境部統計全台打包的暫置垃圾達84萬噸，一座座垃圾山遍布全台，立委戲稱儼然是「台灣新百岳」，但彭啟明當時稱，要再等12年才能全數去化。

對此，彭啟明今天上午在臉書回應表示，垃圾的問題的確是很複雜，他上周在立法院質詢前，親自到一些現場看，心情也很沉重。他這幾周和環境部同仁討論這問題時，「有種穿西裝改西裝的困難」。尤其在調度上數位化的管理、新技術的提升，還要加把勁，他會和同仁積極再盤點有沒有加快腳步的可能，可不可以用更創新的方法來面對。

「垃圾問題，在源頭管理是最重要的」，彭啟明表示，事業廢棄物再利用橫跨各部會要全權統一的「資源循環促進法」的推動與落實也才能事權統一。

此外，他說，也需中央與地方必須一起合作，希望一起努力找尋適合的方案及廠址，「大家除了爭取AI大廠，也要支持資源回收；廢棄物處理的目標是全回收、零廢棄」。

廢棄物 彭啟明 環境部

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