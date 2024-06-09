快訊

防覆議案自動生效 藍將堅守議場！防綠癱瘓議事

中南部雷雨突襲！鋒面逼近+西南風增強 午後各地雷陣雨劇烈

不斷更新／端午連假南北車潮齊湧現 國道避開18地雷路段

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

（5:50更新）

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

今天國道重點壅塞路段，高速公路局預判包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

好走時段部分，高速公路局表示，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

國道 高速公路

延伸閱讀

端午連假全家出遊遇蜂螫 消防架梯急刻救援

火勢猛烈冒濃煙！新竹香山鐵皮工廠陷火海 幸端午連假無人受困

連假開電動車出遊 免怕！U-POWER提供快速充電不踩雷攻略

端午連假花蓮卻冷清…不捨災民苦 慈濟執行長發公開信籲用行動支持

相關新聞

最新藥品銷售排行出爐 「這款藥」年賣近35億蟬聯第一

最新台灣藥品銷售排行榜出爐，前20名中有9項為癌症治療用藥，第1至5名和前一年相同，尤其蟬聯冠軍的肺癌標靶藥物「泰格莎」...

鋒面逼近+西南風增強 中南部雷雨突襲 午後各地雷陣雨劇烈

今天是端午連假第二天，中央氣象署表示，今天鋒面位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，且西南風逐漸增強，帶來較多水氣，中南部...

18地雷路段！南北向都有 今國道車流估平日1.3倍

今天是端午連假第二天，高速公路局表示，今國道交通量預估為一一二百萬車公里，為平日一點二倍，其中北向為平日一點三倍，共有十...

高齡患者增加 黃斑部用藥排名躍升

二○二三年「台灣藥品銷售」排行榜中，前廿大藥品有兩款與黃斑部病變相關，分別是第三名的癌症標靶藥物、抗血管新生因子抑制劑「...

4類民眾預立醫療諮商給付 7月上路

為改善少子化對兒科的衝擊，健保署推出兒科加護病房、新生兒住院診察費等加成給付，預估支出三點三八億點（總額支付制度下，點值...

端午易中暑…中醫師提醒刮痧避開頸動脈 刮完補充溫開水

端午節快到了，衛福部台中醫院中醫師張祐慈、蕭丙坤分享，端午暑氣正熱，容易中暑，可將患者移至通風處、適時補充水分，若要刮痧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。