不斷更新／端午連假南北車潮齊湧現 國道避開18地雷路段

（5:50更新）

今天為端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局表示，預估今天國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

今天國道重點壅塞路段，高速公路局預判包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。