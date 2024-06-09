鋒面逼近+西南風增強 中南部雷雨突襲 午後各地雷陣雨劇烈

今天是端午連假第二天，中央氣象署表示，今天鋒面位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，且西南風逐漸增強，帶來較多水氣，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，而北台灣地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區午後有也有雷陣雨的機率。

氣象署提醒，今天午後雷陣雨較明顯，其中宜蘭、花蓮、大台北地區及各地山區，容易有短延時強降雨及局部大雨發生；各地高溫29至32度，沒有下雨時體感較為悶熱，夜晚清晨低溫24到26度。

未來幾天水氣偏多，加上鋒面較近，氣象署表示，屬於容易下雨的天氣，由於地震過後山區土石較為鬆軟，山區活動須注意地滑、崩坍及落石等現象，尤其午後雷雨常來得又快又急、容易造成溪水暴漲，於山區、溪谷遊憩時請特別注意天氣轉變，行經山區路段亦應保持警覺，注意自身安全。

明天鋒面位於台灣北部海面，氣象署表示，台灣處在鋒前西南風的環境，大氣溫暖潮濕，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，離鋒面較近的北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

周二至周六鋒面稍稍北抬，不過，氣象署表示，西南風增強，迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，當海上發展強對流移入時，可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；其他地區天氣為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。

而溫度方面，白天沒有下雨時偏熱，北部地區相對氣溫較高。東南部地區周三至周六有局部焚風的機率，請留意高溫發生的情況。

氣象署表示，端午連假期間至周三之前，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島留意航班資訊。