4類民眾預立醫療諮商給付 7月上路

為改善少子化對兒科的衝擊，健保署推出兒科加護病房、新生兒住院診察費等加成給付，預估支出三點三八億點（總額支付制度下，點值一點接近一元），盼增加醫師投入意願。另外，為提高簽署預立醫療決定人數，提供六十五歲以上重大傷病患者等四類民眾，若接受預立醫療照護諮商費並預立醫療決定，可獲健保給付，預計七月上路。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保署醫院總額會議決議，收治十九歲以下的兒童加護病房住院診察費、病房費、護理費，增加兩成給付，新生兒中重度住院診察費，增加五成給付；基層診所門診服務未滿四歲兒童，看診前四十人次不分專科，提高給付百分之十三。健保共擬會已討論通過，健保署日前公告草案，最快七月一日實施。

病主法自民國一○八年正式實施，由於預立醫療照護諮商必須自費，一次約數千元，上路滿五周年多，今年一月簽署人數約六點八萬人，成年人總簽署比率未達百分之一。

健保署針對六十五歲以上重大傷病患者、輕度失智住院病人、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象提供一次預立醫療諮商，預計約八萬一千人可望受惠，一次給付三千點，預計支出兩億四千五百萬點。但劉林義表示，若僅是「諮商」，最終沒有簽署「預立醫療決定（ＡＤ）」，即使符合健保給付資格，也不會給付。