高齡患者增加 黃斑部用藥排名躍升

二○二三年「台灣藥品銷售」排行榜中，前廿大藥品有兩款與黃斑部病變相關，分別是第三名的癌症標靶藥物、抗血管新生因子抑制劑「癌思停」，以及第十六名「采視明」。前者適應症包括轉移性大腸直腸癌、乳癌或非小細胞肺癌等，後者排名則從前年的第廿二名，去年攀升至第十六名，一口氣躍升六個名次，銷售量突破十四億元。

視網膜及脈絡膜新生血管是造成黃斑部病變的主因之一，臨床利用抗血管新生因子抑制新生血管。藥師柯明道表示，「采視明」入榜，可看出現在視網膜剝離、黃斑部病變患者有增加的趨勢，乳癌等癌症用藥「癌思停」也廣泛用於黃斑部病變治療，另款未入榜的的「樂舒晴」，用量同樣不可忽視。

基隆長庚醫院院長、亞太玻璃體視網膜醫學會理事長賴旗俊推估，治療黃斑部病變藥物用量增加，原因有二，分別為高齡患者人數增加，未來使用率也可能再增高；第二則是健保放寬給付標準。樂舒晴與采視明為眼內劑型，經事前申請，若符合條件，可獲健保給付。

濕性黃斑病變好發在四大類族群，賴旗俊指出，依序為老年性黃斑部病變、糖尿病造成的視網膜病變、高血壓導致的眼中風，少數為高度近視。老年性黃斑部病變通常在五十歲以上就開始出現。患者通常出現中心視野模糊或產生黑塊、看東西扭曲或變淡或變暗等，若症狀持續發生，就要馬上就醫，如積極治療，約八成可維持或進步。

賴旗俊提醒，３Ｃ產品就像手電筒，眼睛長時間暴露在這樣光線下當然不好，最重要的一點，就是不要長時間、近距離看東西，建議每卅分鐘要休息十分鐘，或廿分鐘後，凝視距離六公尺的遠處廿秒。