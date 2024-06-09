藥品銷售排行 肺癌藥蟬聯第一

二○二三年「台灣藥品銷售（健保與自費市場）」排行榜出爐，前廿名有九項為癌症治療用藥，肺癌用藥「泰格莎」蟬聯第一名。健保署統計，近十年癌症藥費平均成長率百分之九點三，去年癌症用藥給付達三九四億元，如何精準用藥是關鍵。

去年台灣藥品銷售排行榜，前廿名藥品近半數為癌症用藥，前四名依序為「泰格莎」（肺癌標靶）、「吉舒達」（肺癌、黑色素瘤）、「癌思停」（乳癌、大腸癌、肺癌）、「賀癌平」（乳癌），第九名「妥復克」（肺癌標靶）、十二名「賀疾妥」（乳癌）、十五名「保疾伏」（免疫療法）及十七名「莫須瘤」（淋巴癌）。

藥師柯明道指出，肺癌已取代肝癌成為新國病，相關藥品如泰格莎、妥復克等，用量增加，肺癌整體治療費用也高。另外，Ｂ肝治療用藥韋立得和貝樂克、Ｃ肝用藥宜譜莎仍榜上有名，顯見肝病對國人健康的影響仍不可小覷。國人三高比率持續上升，但許多藥物專利期已過，由價格較低的學名藥取代，因此銷售排名逐年後退。

林口長庚醫院副院長、腫瘤科教授級主治醫師林永昌指出，標靶或免疫治療藥物提供精準治療，部分效果優於傳統治療，所以病人人數未必增加很多，但存活率增加，用藥時間延長、累積，藥品和治療費用增加，資源有限，政府應思考，「錢要花在刀口上」。

賴清德總統競選時提出「百億癌症新藥基金」，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，希望透過癌症新藥基金，讓患者有機會及時用藥，對於國際已有治療指引，但因健保財務因素尚未納入給付的藥品，期待在癌藥基金制度下，能有更明確期程。

標靶等藥物價格高，已有生物相似性藥可使用，但兩者價格差距不大，醫院多傾向使用原廠藥。為提高使用意願，健保署推出「生物相似藥鼓勵試辦計畫」，鼓勵醫院使用與原開發廠藥價差達廿%以上的生物相似藥，由醫院總額及西醫基層總額的「醫療給付改善方案」專款支應，今年醫院總額提供四千七百萬元、西醫基層總額三百萬元。