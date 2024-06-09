鋒面雨不停 周二回到高溫

中央氣象署指出，今、明兩天受鋒面影響，西半部及中南部降雨機率高，午後各地山區、花蓮、大台北地區要留意短延時強降雨等劇烈天氣。周二收假日，中南部仍有不定時短暫雨勢，各地要留意午後雷陣雨。

周二起，全台各地暖熱，北部高溫可達卅三、卅四度，台東地區焚風也恐出現卅六度高溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，今、明兩天，鋒面在台灣北部海面，加上西南風增強，天氣更不穩定，中南部不定時會有短暫陣雨或雷雨，降雨範圍大，不過時間短暫，降雨間會有一些空檔，北部則不定時有局部陣雨，其中午後各地山區、花蓮、大台北地區有雷陣雨，要留意短延時強降雨。

劉沛滕指出，周二收假日，鋒面往北移，離台灣較遠，但仍有西南風水氣進入，中南部不定時有短暫雨勢，東半部及北台灣則是多雲暖熱，還是有午後雷陣雨，但強度沒有前幾天這麼強，一路到周六都是類似的西南風天氣型態，中間可能有幾天有較大雨勢。

溫度方面，劉沛滕表示，周二後，各地高溫炎熱，台東周三到周六更有局部焚風，有卅六度以上機率，北部高溫也可達卅三、卅四度，局部有卅六度高溫，中南部則因有雲系進來，略為降溫，高溫約卅二、卅三度。

另外，他也提醒，連假期間，金馬地區有濃霧或低雲，可能影響能見度，出遊民眾要多留意航班異動。