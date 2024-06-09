18地雷路段！南北向都有 今國道車流估平日1.3倍

今天是端午連假第二天，高速公路局表示，今國道交通量預估為一一二百萬車公里，為平日一點二倍，其中北向為平日一點三倍，共有十八處易壅塞路段，建議西部國道南向用路人盡量上午六時前或中午十二時後出發；國五南向用路人建議上午五時前或傍晚五時後出發。

昨天西部國道不少路段從上午起就陸續出現車多壅塞情形，時速一度僅廿、卅公里。行政院長卓榮泰前往交控中心視察時，提到竹北段長期存在塞車問題，已計畫在該處興建高架段。交通部長李孟諺則提醒，今明兩天國五北向有高乘載管制，短途可多利用省道。

高公局預估，今天易壅塞路段包括國一南向楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國三南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國五南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林；國四西向潭子系統至豐勢；國六西向舊正至霧峰系統；國十東向鼎金系統至燕巢；西向仁武至左營端。

省道部分，公路局指出，今天預估主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，其中包括台二線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台三線大溪路段、台二一線日月潭路段、台二六線墾丁路段等。