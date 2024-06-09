台印MOU 移工團體籲盡速排審

勞動部日前函送我與印度簽署勞工合作備忘錄（ＭＯＵ）至立法院查照，院會決議全案改交衛環委員會審查，但至今仍未排審。台灣移工聯盟（ＭＥＮＴ）對此發聲明，呼籲委員會盡速排審，否則ＭＯＵ恐隨立院會期結束，直接照案通過。對此，勞動部勞動力發展署跨國管理組長蘇裕國說，依立院程序處理。

台灣移工聯盟說，台灣自一九九二年開放引進移工以來，私人仲介制度成為移工就業市場的主導力量，利用現行引進機制壟斷市場，高額收費，導致移工處於遭剝削的弱勢地位。監察院去年調查報告就指出，「仲介」占了移工逃逸原因的大宗，如今出現新的移工來源國，台灣應該藉此機會亡羊補牢，以政府對政府直接引進取代私人仲介引進模式。

台灣移工聯盟指出，勞動部、外交部當初簽署ＭＯＵ時，從未開放社會討論，ＭＯＵ細節內容也僅在簽署完成才公告周知、送立院查照，民眾黨、國民黨於四月十九日提異議後，已改為衛環委員會審議，但是時至今日仍未將此案排入委員會審查議程，聯盟憂心，ＭＯＵ最終可能會照案通過。

台灣國際勞工協會成員吳靜如說，台灣移工聯盟要求廢除私人仲介制度，實行政府對政府的直接引進，才能從根本上解決移工被剝削的問題，呼籲立法院衛環委員會盡速排審，實質討論台印ＭＯＵ。